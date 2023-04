TV-Tipps am Sonntag

Das Bremer "Tatort"-Team (Das Erste) ermittelt nach einem Mord in der Autotuning-Szene. Die Kriegertochter Mulan (RTL) gibt sich als Mann aus, um in der Armee zu dienen. In "Free Guy" (Pro Sieben) entdeckt ein Bankangestellter, dass er eine Figur in einem Videospiel ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Donuts, Krimi

In Bremerhaven, einem der größten Automobilumschlaghäfen Europas, auf einem der Autoterminals wird eine Leiche gefunden - der Bereichsleiter der Fahrer liegt tot im Kofferraum eines Autos. Das Bremer Ermittler-Team Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) nimmt die Ermittlungen auf und wird vom Bremerhavener Kollegen Robert Petersen (Patrick Güldenberg) unterstützt. Dabei stoßen sie auf Marie (Luisa Böse), Gheorghe Rusu (Adrian But) und Oleg Rusu (Jonas Halbfas). Die drei Autotuner lassen heimlich Wagen mitgehen für nächtliche Rennen, messen sich beim "Donuts" drehen, wenn das Auto mit qualmenden Reifen im Kreis schliddert. Eines der Fahrzeuge entpuppt sich als ganz besonders brisant.

20:15 Uhr, RTL, Mulan, Abenteuer

Kriegertochter Hua Mulan (Liu Yifei) verkleidet sich als Mann, um für ihren erkrankten Vater in der Armee zu dienen, als die Rouran in ihr Reich eindringen. Als "Hua Jun" erreicht sie im Krieg viel Beachtung. Als sie jedoch ihr wahres Geschlecht verrät, wird sie verstoßen. Doch dann soll ihr Kaiser getötet werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Free Guy, Actionkomödie

Die Tage des Bankangestellten Guy (Ryan Reynolds) in Free City sehen tagein tagaus gleich aus. Als er Molotov Girl (Jodie Comer) alias Millie über den Weg läuft, erfährt er von ihr, dass er ein NPC - ein Non-Player-Character - in einem Computerspiel ist. Zunächst ist er schockiert, doch dann genießt er, dass er endlich tun und lassen kann, was er will - bis Free City-Besitzer Antwan (Taika Waititi) droht, das Game abzuschalten. Nun muss Guy gemeinsam mit Millie seine Welt retten.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Der Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie.

22:15 Uhr, ZDF, Vienna Blood: Der Schattengott, Krimireihe

Ein ehemaliger Soldat nimmt sich in einem Invalidenheim das Leben. Max (Matthew Beard) und Oskar (Juergen Maurer) ermitteln vor Ort. Sie vermuten, dass jemand den psychisch angeschlagenen Mann in den Tod getrieben hat. Der verstorbene Georg Steiner (Cornelius Obonya) war mit dem Vater von Polizeiarchivarin Lisa Linder (Miriam Hie) befreundet. Sie hatte Max vor Steiners Tod gebeten, ihn zu behandeln. Er glaubte offenbar, verflucht zu sein. Oskar und Max stoßen auf ein dunkles Geheimnis aus Steiners Zeit in Peking.