TV-Tipps am Sonntag

Im Münster-"Tatort" (Das Erste) wird eine Momfluencerin erhängt aufgefunden. Peter Parker trifft in "Spider-Man: Far from Home" (Sat.1) auf die mysteriösen Elementals. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten Promis gegen Joko Winterscheidt an.

05. März 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: MagicMom": Boerne (l.) und Thiel versuchen mit der Nachbarin einer Getöteten zu sprechen. © WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost