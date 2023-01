TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) geht Kommissarin Odenthal einem Mord in einem Seniorenheim nach. Bei RTL blickt Sonja Zietlow hinter die Kulissen des Dschungelcamps. In "Fack Ju Göhte 3" (Sat.1) steht für Chaos-Lehrer Zeki Müller und seine Klasse das Abi an.

22. Januar 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Lenas Tante": Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, l.) mit Johanna Stern (Lisa Bitter, r.) und Nikola Odenthal (Ursula Werner). © SWR/Benoît Linder