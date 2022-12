TV-Tipps am Sonntag

In "Last Christmas" (RTL) trifft die vom Pech verfolgte Kate einen geheimnisvollen Gentleman. Im Kölner "Tatort" (Das Erste) wird ein obdachloser Pianist tot am Rheinufer gefunden. Außerdem gibt Julia Roberts in "Spieglein Spieglein" (Sat.1) die böse Stiefmutter.

04. Dezember 2022 - 08:06 Uhr | (cg/spot)

"Last Christmas": Dank Tom (Henry Golding) findet Kate (Emilia Clarke) ihre Lebensfreude wieder. © RTL/2019 Universal City Studios Productions LLLP and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.