TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) begeht ein Anwalt nach einem Unfall Fahrerflucht. Eddie Redmayne sammelt in New York "Phantastische Tierwesen" (Sat.1) ein. In "Malibu: Camping für Anfänger" (ZDF) wagt eine Krankenschwester den Neubeginn.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Mörder in mir, Krimi

Ben Dellien (Nicholas Reinke) hätte auf der nassen abendlichen Straße nur ein paar Schritte bis zum Straßengraben gehen müssen, dort liegt der Fahrradfahrer, den er gerade angefahren hat. Aber der Babysitter muss abgelöst, ein Auftrag noch zu Ende geführt werden - Ben steht unter Druck und fährt einfach weiter. Am nächsten Tag, während Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihre Ermittlungen wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung aufnehmen und die ersten Indizien zusammensetzen, nagt die Reue an Ben. Dem Anwalt und Familienvater ist klar, dass er einen Fehler gemacht hat. Trotzdem zieht er es vor, die Spuren des Unfalls zu vertuschen statt sich zu stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Der Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie.

20:15 Uhr, ZDF, Malibu: Camping für Anfänger, Komödie

Die Krankenschwester Jantje (Karla Nina Diedrich) und ihr Mann Stefan (Tom Radisch) haben überraschend einen Campingplatz am Plöner See geerbt. Im Gegensatz zu ihr und Sohn Hannes hält sich seine Begeisterung allerdings in Grenzen. Jantje begreift vor Ort sehr schnell - dies ist genau der richtige Platz, den nicht nur die sympathischen Dauercamper vor Ort, sondern auch sie und ihre Familie brauchen, um zu erfahren, was das Leben alles an neuen Möglichkeiten bereithält. Der alternative Lebensentwurf, auf den sich Jantje einlässt, fördert Wünsche, Geheimnisse und Träume zutage, von denen sie selbst nicht wusste, dass sie sie hatte.

20:15 Uhr, ProSieben, Local Hero, Actionshow

Choreografin Nikeata Thompson und Journalist Jenke von Wilmsdorff müssen in Mexiko als Mariachis auftreten, das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen oder beim Lucha-Libre-Wrestling bestehen. Wer meistert die Herausforderungen am besten? Wer besteht die meisten Aufgaben? Wer stellt sich den Traditionen und gewinnt als "Local Hero" Ruhm, Ehre und eine unbezahlbare Verewigung in Mexiko?

22:15 Uhr, ZDF, Kommissar Beck: Die betroffene Polizei, Krimi

Nachdem ein 14-Jähriger bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde, kommt es zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Dabei erleidet eine Polizistin durch eine Brandbombe schwere Verbrennungen. Am Tag danach wird ein Bus, der von der außerhalb liegenden Polizeischule Richtung Stadt fährt, angehalten und alle Insassen brutal getötet. Für Martin Beck (Peter Haber) ist der Fall besonders emotional, da sein Enkel Vilhelm (Valter Skarsgård) nur durch Zufall nicht auch in diesem Bus saß.