TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Top-Anwältin tot im Zürichsee gefunden. Tom Cruise muss in "Mission: Impossible - Fallout" (Sat.1) eine nukleare Katastrophe verhindern und in "Hustlers" (RTLzwei) nehmen Stripperinnen nach einem Finanzcrash ihre ehemaligen Freier aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Risiken mit Nebenwirkungen, Krimi

Die Spitzenanwältin Corinne Perrault (Sabine Timoteo) kennt keine Gnade, wenn es um die Interessen ihrer Mandantinnen und Mandanten geht. Eines Morgens treibt sie tot im Zürichsee. Was wie ein Suizid erscheint, entpuppt sich als heimtückischer Mord. Als Anwältin der Kanzlei Clement & Widmer vertrat sie das aufstrebende Pharmaunternehmen Argon. Angeblich richtet deren Medikament Volmelia in der Testphase verheerende Schäden an. Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ermitteln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, Sat.1, Mission: Impossible - Fallout, Action

Die Apostel - übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris) - planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark (Henry Cavill) nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Der Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hustlers - Rache ist sexy, Drama

Nach dem Finanz-Crash 2008 bleiben in den Stripklubs New Yorks die zahlungskräftigen Banker weg. Doch einige Stripperinnen gehen unkonventionelle Wege, um sich schadlos zu halten. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew rund um Ramona (Jennifer Lopez) und Destiny (Constance Wu) beginnen sie, ihre ehemaligen Kunden nun so richtig auszunehmen.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze, Liebesfilm

Kuratorin Mia Barlow (Leni Adams) ist praktisch in einem Museum groß geworden, seit Direktor Trevor Murphy (Thomas Heinze) und seine Frau, die Restauratorin Hannah (Cheryl Shepard), sie als Pflegekind bei sich aufgenommen haben. Als Hannah schwer erkrankt und Trevor sich um sie kümmern muss, möchte Mia in seine Fußstapfen treten. Doch sie hat mit Widrigkeiten zu kämpfen: Das Museum ist nicht mehr rentabel und soll geschlossen werden. Außerdem macht ihr Jason Carter (Hans Gurbig) die Leitung streitig. Mia hält den Abenteurer und Schatzsucher allerdings für einen Kunstdieb und verlangt einen Einstellungstest.

22:15 Uhr, ZDF, Kommissar Beck: 58 Minuten, Krimi

Während der TV-Livesendung einer Morning Show kommt es zu einer Geiselnahme. Im TV-Studio befindet sich auch Alex. Unter enormem Zeitdruck versucht das Team, die Geiselnahme zu stoppen. Geiselnehmer Peter Rosenberg (Joakim Nätterqvist), Wachmann des Senders, gibt der Polizei 58 Minuten, um Tomas Tormalm (Dag Malmberg), einen reichen Immobilienmagnaten, ins Studio zu bringen. Der konnte dank Alex zu Beginn der Geiselnahme aus dem Studio fliehen. Währenddessen wird weiter gesendet. Martin Beck (Peter Haber) fährt zum TV-Studio, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen.