TV-Tipps am Sonntag

In "Godzilla II: King of the Monsters" (ProSieben) bekommt es das Filmmonster mit gleich drei Gegnern zu tun. "Tatort"-Kommissar Borowski (Das Erste) wird Zeuge eines tödlichen Zwischenfalls. Bei VOX steigt das Influencerinnen-Special von "Shopping Queen".

17. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Godzilla II: King of the Monsters": Godzilla bündelt seine gesamte Energie. © Warner Bros.