TV-Tipps am Sonntag

In "Ready Player One" (ProSieben) muss sich Wade in einem Online-Spiel ungeahnten Gefahren stellen. Bei RTL sorgt Bruce Willis in "Stirb langsam 4.0" einmal mehr für Action und bei VOX kochen unterdessen vier Promi-Paare gegeneinander.

03. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (spot)

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Sci-Fi-Action Futuristisches Sci-Fi-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg: Wade Watts (Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität. 20:15 Uhr, RTL, Stirb langsam 4.0, Action-Thriller Im vierten Abenteuer des chronisch schlecht gelaunten Superbullen John McClane (Bruce Willis) muss er einer Bande von Cyber-Terroristen das Handwerk legen. Um die Daten des US-Finanzmarktes in die Hände zu bekommen, ziehen die Terroristen alle Register... 20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Black Box, Krimi Der 21-jährige Adam Dahl (Eloi Christ) fährt nach einem Partywochenende in Berlin mit seinem Freund Tomi (Kai Müller) im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich und verliebt. Doch die Stimmung kippt schlagartig, als Christof Oschmann (Helge Tramsen) zu dem jungen Paar ins Zugabteil steigt. Etwas wird in Adam ausgelöst - nicht genau zu benennen, wodurch. Aber es ist das, wonach Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) später verzweifelt sucht - das, was man "Trigger" nennt. 20:15 Uhr, Sat.1, Begabt - Die Gleichung eines Lebens, Drama Frank (Chris Evans) kümmert sich um seine Nichte Mary (Mckenna Grace), nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren. 20:15 Uhr, VOX, Das perfekte Promi Dinner, Kochwettstreit In Folge drei wollen diese Auswanderer-Couples zeigen, was sie mit dem Kochlöffel draufhaben: Lisha & Lou, Tamara & Marco Gülpen, das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas sowie Mark & Licia Wycislik. Serviert werden unter anderem Zucchini-Lachs-Rollen, Zitronen-Kräuter-Nudeln und Erdbeertiramisu.