TV-Tipps am Sonntag

Der brutale Mord an einem IT-Spezialisten erinnert die "Tatort"-Ermittler Voss und Ringelhahn (Das Erste) an einen ungelösten Fall. Die Anwältin Ella Schön (ZDF) gerät in einen Ehestreit und auf ProSieben gehen "3 Engel für Charlie" auf Verbrecherjagd.

01. Mai 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Warum": Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) befragen die Empfangschefin im Hotel. © BR/Hager Moss Film GmbH/Hagen Keller