TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) droht ein Lehrer damit, ein Ausflugsschiff in die Luft zu sprengen. In "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (ProSieben) beginnt der finale Kampf zwischen Gut und Böse. Das Biopic "Rocketman" (Sat.1) zeigt den Aufstieg des Musikers Elton John zum Weltstar.

20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Hubertys Rache, Krimi

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind am frühen Morgen am Rheinufer im Einsatz. Hier wurde die Leiche eines Mannes angespült. Er war Mechaniker an Bord eines Ausflugsschiffes und offenbar kurz vor seinem Tod in eine Schlägerei verwickelt. Als sich Schenk mit dem Kapitän der "Agrippina" in Verbindung setzt, bekommt der Fall eine dramatische Wendung: An Bord des Schiffes, das gerade abgelegt hat, ist Daniel Huberty (Stephan Kampwirth), ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der jetzt droht: "Ich werde das Schiff in die Luft sprengen, wenn Sie meinen Forderungen nicht nachkommen."

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, Sci-Fi-Epos

Nach Snokes Tod ist Kylo Ren (Adam Driver) der neue Anführer der Ersten Ordnung. Mithilfe eines Sith-Wegfinders gelingt es ihm, den totgeglaubten Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) aufzuspüren, der ihm befiehlt, Rey (Daisy Ridley) umzubringen. Diese ist wiederum die letzte Hoffnung des Widerstands, der gegen die Truppen des Feindes heillos unterlegen ist. Doch wer wird im finalen Kampf zwischen Gut und Böse die Oberhand gewinnen?

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer und Sepp Schellhorn treten gemeinsam gegen das Team aus Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz an. Tim und Sepp müssen in Zürich einen Kartoffelhybrid, eine Mischung aus Pommes und Knödel, und ein Cordon Bleu nachkochen und in Kopenhagen eine Pizza zubereiten. Ihre Gegner kochen in Frankfurt drei gesunde Gerichte und im "Sketch" in London ein Gericht des gebürtigen Tirolers Johannes Nuding.

20:15 Uhr, Sat.1, Rocketman, Biopic

Reginald Dwight (Taron Egerton) fällt schon früh durch seine außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Als Mitglied der Band Bluesology wird aus dem jungen Reg schließlich der künftige Weltstar Elton John. Mit dem Texter Bernie Taupin (Jamie Bell) an seiner Seite, nimmt die Karriere des Sängers an Fahrt auf, aber ausschweifende Partys, Drogen und die ungesunde Beziehung zu seinem Manager John Reid (Richard Madden) fordern ihren Preis.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Geliebter Feind, Liebesfilm

Um herauszufinden, warum der Traditionsgasthof ihrer Familie bedroht wird, nimmt Elli (Pia Amofa-Antwi) verdeckt einen Job als Chauffeurin an. Steckt ihr neuer Chef Lucas Hansen (Gerrit Klein) hinter der Sabotage? Lucas ist rechte Hand des Unternehmers Viggo Berg (Simon Licht). Je tiefer Elli in Lucas' Welt eintaucht, desto näher kommen sich die beiden. Auch Lucas kleine Tochter Ronja (Ida Wieland) wächst Elli ans Herz. Doch irgendwas verschweigen Ellis Vater Karl (Joachim Raaf) und dessen Mutter Hilda (Carla Becker), Ellis Oma.