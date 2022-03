TV-Tipps am Sonntag

In "Tomb Raider" (RTL) sucht Lara Croft ihren verschollenen Vater. Im "Tatort: Tyrannenmord" (Das Erste) ist ein 17-jähriger Internats-Schüler verschwunden und in "American Pie - Das Klassentreffen" (RTLzwei) sehen sich die chaotischen Freunde nach Jahren wieder.

20:15 Uhr, RTL, Tomb Raider, Actionabenteuer

Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) begibt sich dessen Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Tyrannenmord, Krimi

Falke und Grosz werden unter strikter Diskretion mit einer heiklen Aufgabe betraut: Der 17-jährige Juan Mendez (Riccardo Campione) ist aus einem feinen Internat verschwunden, in dem Prominenz und Eliten aus Wirtschaft und Politik ihre Kinder erziehen lassen. Juans Vater ist Botschafter eines autoritär regierten Landes, dessen Präsident gerade im Begriff ist, zu einem Staatsbesuch nach Deutschland zu kommen. Der fragwürdige Despot ist bekannt dafür, Oppositionelle und Journalisten verhaften und foltern zu lassen. Während Juans Freundin Hanna (Valerie Stoll) die schlimmsten Befürchtungen hat, vermutet sein bester Freund August (Anselm Ferdinand Bresgott), dass sich der Junge lediglich den offiziellen Feierlichkeiten des Staatsbesuchs entziehen will.

20:15 Uhr, Sat.1, (T)Raumschiff Surprise - Periode 1, Sci-Fi-Parodie

Komödie mit Bully Herbig: Wir schreiben das Jahr 2304. Vor 250 Jahren haben die ersten Menschen den Mars besiedelt und kehren nun unter der Führung des finsteren Herrschers Rogul auf die Erde zurück, um sie zu besetzen. Eine Katastrophe steht bevor - gäbe es nicht die Besatzung des Raumschiffs Surprise, die von Königin Metapha als Rettungscrew eingesetzt wird. Doch das Team - Käpt'n Kork (Christian Tramitz), Mr. Spuck (Michael Bully Herbig) und Ingenieur Schrotty (Rick Kavanian) - interessiert sich kaum für die Rettung der Erde ...

20:15 Uhr, RTLzwei, American Pie - Das Klassentreffen, Komödie

Ein großes Highschool-Klassentreffen steht an - und alle sind wieder mit dabei: Jim (Jason Biggs) und Michelle (Alyson Hannigan) haben ein zweijähriges Kind, seitdem herrscht im Bett tote Hose. Finch (Eddie Kaye Thomas) ist ein internationaler Jet-Setter und Lebemann. Aus Oz (Chris Klein) ist ein richtiger Star geworden, Heather (Mena Suvari) ist mit einem Chirurgen, der sich in der Midlife-Crisis befindet, liiert. Kevin (Thomas Ian Nicholas) führt eigentlich eine glückliche Beziehung, bis er seine Ex-Freundin Vicky (Tara Reid) wieder trifft. Der einzige, der sich gar nicht verändert zu haben scheint, ist Sexprotz Steve Stifler (Seann William Scott). Kaum sind sie alle wieder zurück in ihrem Heimatort East Great Falls, da geht das Chaos auch schon los.

20:15 Uhr, Tele 5, Das Phantom, Fantasyabenteuer

Superheld Kit Walker (Billy Zane) trägt das Kostüm und die Tradition seiner Väter weiter: Er ist das Phantom. Diesmal reist er aus den heimatlichen afrikanischen Wäldern nach New York. Denn der Industrielle Xander (Treat Williams) plant Böses. Er will unbedingt die drei magischen Totenschädel von Touganda besitzen und damit die Macht über die Erde. Kit schreitet zur Tat; Unterstützung erhält er durch die hübsche Diana (Kristy Swanson), die er aus den Fängen von Drax befreit.