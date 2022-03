TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Professor Boerne und Kommissar Thiel, als ein kaufsüchtiger Mann ermordet wird. In "Yesterday" (RTL) erinnert sich nach einem Stromausfall plötzlich niemand mehr an die Beatles. Optimus Prime sucht in "Transformers: The Last Knight" (ProSieben) den Stab von Merlin.

06. März 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Propheteus": Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in ihrem Kellerversteck. © WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas