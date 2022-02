TV-Tipps am Sonntag

In "Tatort: Kehraus" (Das Erste) wird die Leiche eines Rentners während des Faschingstreibens gefunden. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) muss sich Tim Mälzer in Paris beweisen. In "The Commuter" (RTL) wird Liam Neeson als Pendler in eine kriminelle Verschwörung verstrickt.

27. Februar 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Kehraus": Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, li.) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) befragen das "Rotkäppchen" Silke Weinzierl (Nina Proll) . © BR/Lieblingsfilm GmbH/Luis Zeno Kuhn