TV-Tipps am Sonntag

Das späte Mordgeständnis eines Schauspielers bereitet dem Kölner "Tatort"-Team (Das Erste) Kopfzerbrechen. Bei RTL treffen sich die Dschungelcamp-Insassen zum großen Wiedersehen. Außerdem zeigt Sat.1 die Neuauflage des Krimi-Klassikers "Mord im Orient Express".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Vier Jahre, Krimi

Carolin (Nina Kronjäger) und Moritz Seitz (Thomas Heinze) waren einmal bekannt als erfolgreiches Schauspieler-Ehepaar. Doch heute gilt sie als die Frau eines Mörders: Vor vier Jahren wurde Moritz Seitz verurteilt, den einstigen Theaterstar Thore Bärwald (Max Hopp) nach einer ausschweifenden Silvesterparty umgebracht zu haben. Jetzt stellt sich Ole Stark (Fartin Feifel) der Polizei. Er ist ebenfalls Schauspieler und behauptet, der wahre Mörder zu sein. Die Staatsanwaltschaft gibt Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) eine Woche Zeit, um herauszufinden, was an der Geschichte dran ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer

Scott Lang (Paul Rudd), der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch die geheimnisvolle Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre Zwecke benutzen.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: An einem Tag im April, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) kümmert sich um eine Familie, die vor vielen Jahren ein tragisches Schicksal ereilte: Die kleine Tochter Marie (Lara Tabea Günzel) verschwand spurlos und wurde nie gefunden. Mutter Frederike (Barbara Romaner) und Bruder Theo (Valentin Just) klammern sich an die Hoffnung, dass Marie eines Tages zurückkehrt. Als Frederike erkrankt und Katja auf Theo aufpasst, erkennt sie, dass er zu früh erwachsen werden und sich um sich selbst kümmern musste. Kann sie der Familie helfen?

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen, Dschungelshow

Heute sehen sich alle Camp-Bewohner wieder, feiern den Dschungelkönig 2022 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Außerdem werden die unglaublichsten Szenen des Aufenthalts im südafrikanischen Dschungel gezeigt.

20:15 Uhr, Sat.1, Mord im Orient Express, Krimi

Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett (Johnny Depp). Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Kann er den Fall lösen, bevor der Mörder wieder zuschlägt?