TV-Tipps am Sonntag

Ein tödlicher Erbstreit kostet einen jungen Mann in "Polizeiruf 110" (Das Erste) das Leben. In "Long Shot" (Sat.1) bandelt ein Chaot mit einer erfolgreichen Politikerin an. Bei RTL steigt zur Halbzeit von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die große Dschungelparty.

30. Januar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Polizeiruf 110: Hildes Erbe": Kommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) am Tatort. © rbb/Hans-Joachim Pfeiffer

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Hildes Erbe, Krimi Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) kommt frisch von der Polizeischule und wird noch an seinem ersten Arbeitstag in eine Mordermittlung verwickelt. Ausgerechnet über seiner neuen Wohnung in Slubice wurde der 22-jährige Bastian Grutzke getötet. Adam Raczek (Lucas Gregorowicz), der am Tatort die Zeugen vernimmt, staunt nicht schlecht, auf diese Weise seinen neuen Kollegen kennenzulernen. Die Spuren in der Wohnung des Opfers weisen auf einen Streit hin, der im Zusammenhang mit einem Erbschaftsstreit der Familie Grutzke zu stehen scheint. 20:15 Uhr, Sat.1, Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, Komödie Vor geraumer Zeit haben sich die Jugendfreunde Charlotte (Charlize Theron) und Fred (Seth Rogen) aus den Augen verloren. Sie ist mittlerweile US-Außenministerin und denkt über eine Präsidentschaftskandidatur nach, während er als arbeitsloser Journalist auf bessere Zeiten hofft. Als sich die Wege der beiden erneut kreuzen, holt Charlotte ihn kurzerhand in ihr Team und stellt schnell fest, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen. 20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die große Dschungelparty, Show Pünktlich zur Halbzeit von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" feiern unsere Moderatorinnen Angela Finger-Erben und Olivia Jones mit ehemaligen Dschungelcampern die große Dschungelparty live im Studio. Gemeinsam nehmen sie die vergangenen Camp-Tage noch einmal genauer unter die Lupe und beantworten die wichtigsten Fragen rund um das große Treiben in der Savanne. Alles wird analysiert und kommentiert - hier wird nichts ausgelassen! 20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Auf den Hund gekommen, Dramödie Aufregung in Frühling: Beim Füttern der Hunde bricht Anton Lachner (Bernhard Ulrich), der Inhaber einer Hundepension, bewusstlos zusammen. Familie Richter findet ihn und ruft den Notarzt. Während Anton im Krankenhaus operiert werden muss, laufen die Hunde in alle Richtungen davon. Katja (Simone Thomalla) wird um Hilfe gebeten. Auf der Suche nach den vierbeinigen Ausreißern fällt ihr Simon (Joseph Bundschuh), ein verwirrter junger Mann auf. 20:15 Uhr, RTLzwei, Bridget Jones' Baby, Komödie Seit ihre Beziehung mit Mark Darcy (Colin Firth) kaputt ist, widmet sich Bridget Jones (Renée Zellweger) ganz ihrer Arbeit als TV-Produzentin. Endlich hat sie ihr Leben scheinbar im Griff - bis ihr Jack Qwant (Patrick Dempsey) über den Weg läuft und die beiden im Bett landen. Wenig später trifft sie auf ihren Ex Mark und hat auch mit ihm Sex. Als Bridget erfährt, dass sie schwanger ist, hat sie keine Ahnung, wer von beiden der Vater ist. Ein Kampf um die immer runder werdende Bridget beginnt.