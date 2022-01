TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Frau in der besten Gegend Saarbrückens ermordet. RTL zeigt das "Klassentreffen der Dschungelstars". Und ein "Sommer in der Bretagne" (ZDF) stellt das Liebesleben der Tierärztin Britta auf den Kopf.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Herz der Schlange, Krimi

Eine Einsatznachricht erreicht das Saarbrücker Team. Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) machen sich auf den Weg zum Tatort: In der besten Gegend von Saarbrücken finden sie in einer Villa den Leichnam von Cora Reuters (Joy Maria Bai) vor. Zudem einen blutverschmierten Baseballschläger, eine leere Dose Pfefferspray, einen geöffneten Safe mit bündelweise Bargeld darin - und einen mutmaßlichen Täter, der schwerverletzt am Boden liegt und deshalb ins Krankenhaus gebracht wird.

20:15 Uhr, RTL, Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!, Show

Ehemalige Camper und Moderatorin Olivia Jones finden sich zusammen und keiner weiß, wer sonst noch eingeladen ist. Es wird gegessen, getrunken und in Erinnerungen geschwelgt. Gezeigt werden Rückblicke und Mazen voller Highlights aus 15 Dschungel-Staffeln. Emotionen pur! Es wird ordentlich gelästert, aus dem Nähkästchen geplaudert und ausgepackt. Immer wieder kommen neue Ex-Camper dazu. Ganz zur Freude oder zum Entsetzen aller Anwesenden.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in der Bretagne, Romanze

Tierärztin Britta (Kristin Suckow) ist frisch getrennt und offen für einen Neubeginn, am liebsten in der Bretagne. Ihr Traumhaus hat sie dafür schon gefunden. Doch auch Yves (Karim Chérif) hat ein Auge darauf geworfen. Der Fischer kann vom Fischfang nicht mehr leben und möchte sich über Ferienwohnungen ein zweites Standbein aufbauen. Das Nachbarhaus eignet sich perfekt für seine Pläne. Er setzt alles daran, Britta zu vergraulen - wenn sie nur nicht so nett wäre.

20:15 Uhr, Tele 5, Time Trap, Sci-Fi-Thriller

Der Archäologie-Professor von Taylor (Reiley McClendon), Jackie (Brianne Howey), Cara (Cassidy Gifford), Veeves (Olivia Draguicevich) und Furby (Max Wright) ist spurlos verschwunden. Er war auf der Suche nach einer Gruppe Hippies, die die Quelle der ewigen Jugend finden wollten. Die Studenten entdecken seinen Wagen in der Nähe einer Höhle. Als sie dort eintreten, durchschreiten sie ein Zeit-Raum-Kontinuum - wenige Sekunden sind ein Jahr auf der Erde.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Im Zwielicht, Krimi

Der Musikproduzent Steinbach wurde erschossen. Sein Partner König (Stipe Erceg) ist dringend tatverdächtig. Weil er aber ein Alibi von der DJane Patricia (Nadeshda Brennicke) hat, wird er vom Gericht freigesprochen. Das starke Team ist indes fest von seiner Schuld überzeugt. Staatsanwalt Böhringer gibt dem Team eine zweite Chance, und der Fall wird noch einmal neu aufgerollt. König und Steinbach hatten schwerwiegende Differenzen.