TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher, Dramödie

Was macht einen Menschen glücklich? Als Horst Lichters (Oliver Stokowski) Mutter Margret (Barbara Nüsse) 2014 schwer erkrankt, gibt er seinem Leben eine neue Richtung. Sofort macht sich Horst mit seiner Frau Nada (Chiara Schoras) auf den Weg in die alte Heimat, nach Rommerskirchen bei Düsseldorf. Es ist eine Reise in die eigene Kindheit, die einen bisher weniger bekannten Horst Lichter zeigt.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Keiner von uns, Krimi

Tito (Alexandru Cirneala), Inhaber des Musikclubs MIAU, ist während eines Live-Konzerts ermordet worden. Verdächtig ist der bekannte Musiker Jo Mennecke (Bela B. Felsenheimer), den König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) samt Frau Dora und Teambus ins Revier bestellen. Mit den Starallüren des Musikers haben die beiden alle Hände voll zu tun. Aber Bukow plagen noch andere Sorgen: Sein alter Gegner Subocek (Aleksandar Jovanovic) ist wieder in Rostock und erpresst ihn.

20:15 Uhr, RTL, In Time - Deine Zeit läuft ab, Sci-Fi-Action

In der Welt der Zukunft kann man sich zusätzliche Lebensjahre erkaufen. Dem Arbeiter Will (Justin Timberlake) fehlt jedoch das nötige Kleingeld und so muss er sich jede Stunde hart erarbeiten. Aber er hat Glück: Der reiche Selbstmörder Henry überträgt ihm seine gesamte Lebenszeit. Als Will beschuldigt wird, bei Henrys Tod nachgeholfen zu haben, nimmt er die Bankierstochter Sylvia (Amanda Seyfried) als Geisel und ergreift die Flucht.

20:15 Uhr, ProSieben, Thor: Tag der Entscheidung, Comicaction

Thor (Chris Hemsworth) wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela (Cate Blanchett), Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte, Komödie

Eigentlich will sich Ex-Knasti Zeki (Elyas M'Barek) nach seiner Entlassung ein schönes Leben machen: Er muss nur noch an das Geld aus dem Banküberfall kommen, das auf einer Baustelle vergraben wurde. Dort steht aber mittlerweile die neue Turnhalle der Goethe-Gesamtschule. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, an das Geld zu kommen: Er lässt sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen - und muss ausgerechnet die allseits gefürchtete Klasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.