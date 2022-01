TV-Tipps am Sonntag

Das Dortmunder "Tatort"-Team (Das Erste) untersucht einen Mord im Finanzmilieu. In "Drachenzähmen leicht gemacht 3" (RTL) suchen die magischen Wesen eine neue Heimat. Später muss sich Chris Pratt im Remake von "Die glorreichen Sieben" (RTL) beweisen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Gier und Angst, Krimi

Hochgradig nervös und vom Regen durchnässt taucht der Manager Josef Micklitza (Stefan Rudolf) am späten Abend im Dortmunder Polizeipräsidium auf: Auf dem Hafengelände hat er einen Toten mit einer Schussverletzung gefunden. Es handelt sich um seinen Vermögensberater Claus Lembach, ein Schwergewicht in einer hochsensiblen Branche. Die Nachricht vom Mord schreckt dessen Kundschaft auf: Bisher gab es satte Rendite, sind jetzt Millionen-Vermögen in Gefahr?

20:15 Uhr, RTL, Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt, Digitaltrickabenteuer

Hicks, sein Drache Ohnezahn und die anderen Drachenreiter versuchen weiterhin, in Gefangenschaft lebende Drachen zu befreien, und bringen sie nach Berk, wo es jedoch langsam ziemlich eng wird. Also sucht Hicks nach der geheimen Welt, einem legendären Zufluchtsort für Drachen, von dem sein Vater ihm berichtet hat. Unterdessen versucht der Drachenjäger Grimmel mithilfe einer Drachendame, Ohnezahn in eine Falle zu locken.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere, Fantasyaction

Der Drache Smaug bricht auf, um die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen daraufhin Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin (Richard Armitage), doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Auch er ist der Drachenkrankheit verfallen - einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Seine Sturheit führt schließlich zu einem schrecklichen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. Bilbo Beutlin (Martin Freeman) versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln. Doch mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks wartet eine noch weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde.

22:05 Uhr, RTL, Die glorreichen Sieben, Western

Ein kleiner Ort in den USA im 19. Jahrhundert. Der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) will die Bewohner enteignen, um auf ihrem Land nach Gold zu suchen. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Auch den Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Die will nicht kampflos aufgeben. Sie holt sieben Männer unter deren Anführer Chisolm (Denzel Washington) zu Hilfe. Die "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Mördern in den Weg.

22:15 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Das Wolfmonster von Little Worthy, Krimi

Inspector Barnaby muss in Little Worthy ein mordendes Wolfmonster zur Strecke bringen - eigentlich der Werbegag eines Internetcafés, der plötzlich zum Leben erwacht ist. Barnaby will aber nicht glauben, dass übernatürliche Kräfte im Spiel sind. Er vermutet eine ganz und gar menschliche Gestalt hinter der Maske des Wolfmonsters. Der Fall entpuppt sich selbst für den erfahrenen DCI als ausgesprochen schwierig.