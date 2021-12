TV-Tipps am Sonntag

In der Weihnachtsausgabe von "Kitchen Impossible" (VOX) treten Tim Mälzer & Co. in Teams gegeneinander an. Die Münchner "Tatort"-Kommissare (Das Erste) ermitteln in einem Nonnenkloster. Außerdem sammelt Eddie Redmayne in New York "Phantastische Tierwesen" (ProSieben) ein.

19. Dezember 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition": Sepp Schellhorn, Tim Mälzer, Tim Raue und Konstantin Filippou. © RTL / Stefan Gregorowius