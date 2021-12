TV-Tipps am Sonntag

"The Gentlemen" (ProSieben) legen sich mit einem Marihuana-Baron an. In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird die Leiche einer Frau in Bauschutt gefunden. Bei "Grill den Henssler" (VOX) stehen Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch und DJ David Puentez am Herd.

05. Dezember 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"The Gentlemen": Rosalind Pearson (Michelle Dockery) und Mickey Pearson (Matthew McConaughey) kennen wenig Skrupel. © LEONINE Studios

20:15 Uhr, ProSieben, The Gentlemen, Action Der Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat sich in Großbritannien ein millionenschweres Marihuana-Imperium aufgebaut. Eines Tages beschließt er, seine Firma zu verkaufen, um sich endlich um seine Ehefrau Rosalind (Michelle Dockery) kümmern zu können. Der Milliardär Matthew Berger (Jeremy Strong) zeigt Interesse, aber Mickey hat die Rechnung ohne gewisse Gentlemen gemacht, die ihm nur zu gern das Geschäft versauen wollen. 20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Hermann, Krimi Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) wird nach Slubice gerufen, wo bei der Entsorgung von Bauschutt die Leiche der Bauingenieurin Daniela Nowak gefunden wurde. Die Ermittlungen führen ihn zu einer Baustelle nach Cottbus. Das Opfer arbeitete dort für Karl Winkler (Sven-Eric Bechtolf), der im Rahmen eines großen Bauprojekts einen ganzen Häuserblock saniert. Unklar ist zunächst, wo und warum die Frau zu Tode gekommen ist. Fest steht, die Wohnung der jungen Frau in Frankfurt (Oder) wurde kurz vor ihrem Tod durchsucht. 20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow Ihre "Grill den Henssler"-Premiere feiern diesmal die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch und DJ David Puentez. Außerdem möchte auch das Magier-Duo die Ehrlich Brothers im Koch-Battle gegen Steffen Henssler die Jury verzaubern. Koch-Coach ist Alexander Herrmann. Laura Wontorra moderiert und Mirja Boes, Reiner Calmund sowie Christian Rach vergeben Punkte für die Gerichte. 20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Im siebten Himmel, Liebesfilm Rebecca "Becky" Taylor (Antonia Bill) ist frisch ordinierte Jung-Vikarin der Anglikanischen Gemeinschaft. Vor ihrem offiziellen Dienstantritt besucht sie die ihr zugeteilte Gemeinde in Cornwall. Dabei stößt sie um ein Haar mit einem attraktiven Fahrradfahrer (Jeroen Engelsman) zusammen. Aus dem Fast-Crash wird ein Flirt. Doch als Becky vermeintlich nicht eingreift, als sein Fahrrad von einem Teenager geklaut wird, faucht der Radbesitzer sie wütend an. 20:15 Uhr, RTLzwei, Sex and the City - Der Film, Komödie Carrie (Sarah Jessica Parker) und Mr. Big (Chris Noth) sind wieder glücklich vereint, kaufen ein traumhaftes Penthouse, und wollen nun endlich vor den Traualtar treten. Aus der geplanten intimen Hochzeit wird bald eine gigantische 200-Leute-Feier. Am Vorabend kommt es jedoch zu einer folgenschweren Begegnung: Miranda (Cynthia Nixon) ist wutentbrannt, da Steve (David Eigenberg) ihr einen One-Night-Stand gebeichtet hat, und sagt zu Big, er müsse verrückt sein, zu heiraten. Am nächsten Tag steht Carrie in ihrem opulenten Hochzeitskleid alleine da...