TV-Tipps am Sonntag

In "Avengers: Endgame" (ProSieben) kommt es zum Showdown der Helden mit dem machthungrigen Thanos. Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Polizist überfahren - ein Unfall? Chris Pratt wird in "Jurassic World: Das gefallene Königreich" (RTL) zum Dinoretter.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Endgame, Superhelden-Action

Für Iron Man (Robert Downey jr.), Captain America (Chris Evans) und ihre Mitstreiter steht so viel auf dem Spiel wie nie zuvor: Der tödliche Showdown zwischen ihnen und Thanos, dem mächtigsten Bösewicht des Universums steht bevor. Die Avengers müssen ihre alte Entschlossenheit wiederfinden und den Kampf aufnehmen, um Thanos für immer zu vernichten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Masken, Krimi

Von seiner Jogging-Runde kommt der 28-jährige Nicolas Schlüter (Daniel Kötter) nicht zurück: Ein Auto hat den Polizeihauptmeister erfasst. Hinweise auf ein Mordmotiv scheint es zunächst nicht zu geben. Dann finden Peter Faber (Jörg Hartmann) und sein Team heraus, dass Schlüter in den Wochen vor seinem Tod einen Arzt im Visier hatte: Dr. Johannes Oberländer, der sich als Seminarleiter einen guten Namen gemacht hat. Männer sollen von ihm lernen können, wie sie bei möglichst vielen Frauen gut ankommen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In dieser Special-Folge wird es für Koch-King Steffen Henssler wieder besonders schwer! Insgesamt fünf engagierte Hobbyköche und Hobbyköchinnen wollen ihm dieses Mal den Garaus machen. Um vor der kritischen Jury um Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu bestehen, werden sie von Johann Lafer gecoacht. Moderiert wird "Grill den Henssler" von Laura Wontorra.

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action

Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) Ex-Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt) auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Rosenblüten im Sand, Melodram

Catrine (Nadine Menz) steht kurz vor ihrer Abreise nach Nepal, wo sie für ein Jahr als Krankenschwester arbeiten will. Doch dann stößt sie auf Ereignisse in der Vergangenheit, die alles ändern. Catrine will vor der Reise mit ihrer Mutter Ella (Susu Padotzke) einen Ausflug ans Meer machen. Am Strand trifft sie auf Pelle (Stefan Gorski). Sie ahnt nicht, dass dessen Vater Tomas und ihre Mutter ein tragisches Geheimnis verbindet.