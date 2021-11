TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) werden drei Männer per Genickschuss getötet. Dwayne Johnson und Jason Statham jagen in "Fast & Furious" (RTL) einen Supersoldaten. In "Avengers: Infinity War" (ProSieben) treffen die "Avengers" auf den Weltenzerstörer Thanos.

21. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Murot und das Prinzip Hoffnung": Felix Murot (Ulrich Tukur) ermittelt wieder. © HR/Bettina Müller