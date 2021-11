TV-Tipps am Sonntag

Im Berliner "Tatort" (Das Erste) wird eine Leiche mit entstelltem Gesicht gefunden. Der Marvel-Held "Black Panther" (ProSieben) kämpft um die Zukunft seines Landes. Im ZDF wird "Ein Sommer in Istrien" für Fußballscout Anne zur Herzensangelegenheit.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Kalten und die Toten, Krimi

Berlin: Auf der Suche nach einer unvergesslichen Nacht ziehen Partygänger und Feierlustige durch die winterlichen Straßen. Eine junge Frau findet über eine Dating-App in dem Paar Dennis Ziegler (Vito Sack) und Julia Hoff (Milena Kaltenbach) eine passende Verabredung. Am nächsten Morgen wird in der Nähe von Dennis' Wohnung eine Leiche gefunden. Ihr Gesicht ist entstellt, sodass eine Identifikation unmöglich erscheint. Die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) ermitteln.

20:15 Uhr, ProSieben, Black Panther, Superheldenabenteuer

Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa (Chadwick Boseman) zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entbrennt jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Zu Gunsten des RTL-Spendenmarathons und der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." wollen Collien Ulmen-Fernandez und Guido Cantz und, erstmalig in der Geschichte von "Grill den Henssler", auch Jörg Pilawa möglichst viele Punkte gegen Steffen Henssler erkochen. Für jeden Punkt werden 500 Euro an den RTL-Spendenmarathon gestiftet. Gecoacht werden die Promis von Martin Klein, der Premiere in der Koch-Show feiert.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Istrien, Romanze

Anne (Sophie Pfennigstorf) fährt nach Istrien, weil ihre beste Freundin dort heiratet. Aber selbst im Urlaub stehen ihre beruflichen Antennen stets auf Empfang. Als Fußballscout ist sie immer im Einsatz. Der 12-jährige Matija (Xaver Pucci) ist ein Ausnahmetalent. Dass sein Vater ausgerechnet ihre alte Jugendliebe ist, die am Fußball zerbrach, wird zum gefährlichen Torpedo für die aufkeimende Liebe, die sich zwischen Anne und Zoran (Tim Borys), ihrem Ko-Trauzeugen, entspinnt.

22:15 Uhr, ZDF, Furia (3), Thrillerserie

Brehme (Ulrich Noethen) weiß, dass die Zelle infiltriert wurde und tut alles dafür, den Verräter zu finden. Auch Ragna (Ine Marie Wilmann) gerät unter Verdacht. Derweil kommt Asgeir (Pål Sverre Hagen) in Ingers (Cecilie Mosli) Auftrag als Ragnas Back-up nach Berlin. Kathi (Nina Kunzendorf) sucht weiterhin nach den verschwundenen zwölf Kilogramm Sprengstoff. Es scheint, als gäbe es ein bislang unbekanntes islamistisches Terrornetzwerk in Deutschland. Politisch wird diese brenzlige Situation für die anstehenden Wahlen instrumentalisiert.