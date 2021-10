TV-Tipps am Sonntag

Bei "Grill den Henssler" (VOX) fordern Promis den Starkoch wieder zum kulinarischen Duell. Im "Tatort" (Das Erste) stirbt eine junge Autorin. War es Mord oder Selbstmord? Auf ProSieben muss Tom Cruise als "Jack Reacher" seine Unschuld beweisen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Schaurig-schön wird es zum Auftakt bei "Grill den Henssler" ( ), moderiert von Laura Wontorra, wenn erstmals in der Geschichte der Sendung ein Halloween-Special ansteht. Werden Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Model Verona Pooth sowie Ross Antony Steffen Henssler kulinarisch das Fürchten lehren? Gecoacht werden sie von den Gebrüdern Eggert. Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewerten die Gerichte.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Luna frisst oder stirbt, Krimi

Nach der Release-Party zu ihrem Debütroman wird die 19-jährige Autorin Luise Nathan (Jana McKinnon) tot aufgefunden. Alles sieht zunächst nach einem Selbstmord aus. Verlagschef Roland Häbler (Clemens Schick) und Lektor Marvin Gess (Thomas Prenn) machen sich Vorwürfe. Konnte Luise dem hohen Erwartungsdruck nicht standhalten? Luises Buch, in dem es um die sozial benachteiligte Teenagerin Luna geht, ist in ihren Augen eine Sensation.

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume, Show

In dieser Show werden die Ehrlich Brothers die Weltpremiere einiger brandneuer Illusionen feiern. Unter anderem stellen sich die Zauberbrüder einer gefährlichen Challenge: Wer überwindet am geschicktesten einen Hindernis-Parkour auf dem fliegenden Besen? Neben Publikumsaktionen zeigen auch bekannte Gäste wie Judith Rakers, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles, welche Zauberkräfte in ihnen stecken.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.

20:15 Uhr, ONE, Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden, Komödie

Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle) und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott) will sie das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte ausgesprochen schlecht. Doch dann passieren gleich zwei Todesfälle. Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd, Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals?