TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Blind Date, Krimi

In einer Mainzer Tankstelle wird der Tankwart erschossen - der zweite und dieses Mal tödliche Überfall innerhalb von zwei Wochen. Einzige Zeugin der Tat ist die blinde Jura-Studentin Rosa Münch (Henriette Nagel), die noch bei ihren Eltern wohnt und sich nach einem Leben jenseits der überfürsorglichen Kontrolle ihres Vaters sehnt. Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ermitteln auf den Spuren der beiden Täter und folgen den Hinweisen der Blinden.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Tim Mälzer und Steffen Henssler bekommen ihre erste gemeinsame Primetime-Show - da sind Es(s)kalationen vorprogrammiert! Die beiden treten im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice an. Nach und nach erhalten sie Hinweise zu den kulinarischen Wünschen der Besteller, die zur knallharten Jury werden. Wer die Vorlieben am präzisesten trifft, gewinnt. Welcher der beiden ehrgeizigen Köche kann am Ende im doppelten Sinne abliefern?

20:15 Uhr, ProSieben, Solo: A Star Wars Story, Sci-Fi-Abenteuer

Nach seinem Verrat an der imperialen Armee schließen sich der junge Han Solo (Alden Ehrenreich) und sein neuer Freund - der Wookie Chewbacca - einige Jahre vor den Ereignissen von "Episode IV" einer Schmugglerbande an. Auf der Jagd nach dem wertvollen Treibstoff Coaxium führt Hans Kindheitsfreundin Qi'ra (Emilia Clarke) die Gruppe zu Lando Calrissian (Donald Glover), dem Besitzer des legendären Millenium Falcon.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Helden des Alltags, Heimatfilm

Brandstiftung. Die Wildegger Freiwillige Feuerwehr wird in Atem gehalten, denn der Täter wird immer dreister und gefährlicher. Der Druck auf Marie (Christine Eixenberger) und Stefan (Stefan Murr) steigt. Dagegen erscheinen die Internetprobleme auf dem abgelegenen Hof von Elvira nahezu banal. Doch Marie findet schnell heraus, dass die von Mark (David Zimmerschied) gepriesene Freundlichkeit Elviras (Maja Lehrer) nur schwer die Probleme in deren Familie übertünchen kann.

20:15 Uhr, RTLzwei, Happy Deathday, Fantasy-Horrorthriller

Studentin Tree (Jessica Rothe) wird an ihrem Geburtstag ermordet. Trotzdem erwacht sie am nächsten Tag unverletzt: Sie ist in einer Zeitschleife gefangen, in der ihr der Mörder stets aufs Neue auflauert. Um den tödlichen Kreislauf zu unterbrechen , muss Tree den Killer enttarnen.