TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) bricht eine junge Frau auf offener Straße zusammen. In "Kitchen Impossible" (VOX) heißt es Tim Mälzer vs. Ludwig Maurer. In "Marie fängt Feuer" (ZDF) hat es die Feuerwehrfrau mit einem Wolf zu tun.

17. Oktober 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unsichtbar, Krimi Plötzlicher Herzstillstand mit nur 29 Jahren: Anna Schneider (Milena Tscharntke) bricht am helllichten Tag auf der Straße vor ihrem Café tot zusammen. Die Dresdner Ermittlerinnen Gorniak (Karin Hanczewski) und Winkler (Cornelia Gröschel) überzeugen ihren Chef Schnabel davon, die Ermittlungen zu diesem rätselhaften Tod aufzunehmen, obwohl der Rechtsmediziner Jonathan Himpe (Ron Helbig) eine Vergiftung ausschließen will. Sie haben herausgefunden, dass Anna Schneider kurz zuvor Strafanzeige gegen einen unbekannten Stalker erstattet hat. 20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Koch-Show Zu Beginn der Staffel wird Tim Mälzer mit einem noch nie dagewesenen Novum überrascht. Nachdem er und Lucki Maurer sich getroffen und gegenseitig ihre Ziele für die Sendung überreicht haben, sitzt Tim Mälzer entspannt beim Abendessen. Doch inmitten der Ruhe kommt Lucki Maurer um die Ecke und überrascht Tim Mälzer mit einer Box. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Kitchen Impossible" macht sich ein Gegnerkoch zum Originalkoch... 20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Schattenhaft, Heimatfilm Ein Wolf entzweit die Bevölkerung. Nachdem das Tier ein Schaf gerissen hat, steht Marie (Christine Eixenberger) unvermittelt zwischen den Fronten. Naturschützer auf der einen und die Bauern auf der anderen Seite. Der Bruch geht auch mitten durch die Familie von Bauer Anton (Peter Prager). Und am meisten leidet seine Enkelin Paula (Julia Gleich) darunter, die es allen recht machen will. Mithilfe von Ernst, der noch sehr unter Marcos Tod leidet, gelingt es Marie, auszugleichen. 20:15 Uhr, ProSieben, Gemini Man, Action Henry Brogan (Will Smith) arbeitet als Auftragskiller. Bei seinem letzten Job geht jedoch etwas schief und plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe seines einstigen Vorgesetzten. Doch damit nicht genug: Sein neuer Gegenspieler scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als Brogan entdeckt, wer ihn zur Strecke bringen will, ergibt alles einen Sinn: Er kämpft gegen eine geklonte, jüngere Version von sich selbst. 20:15 Uhr, RTL, Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe, Erotikdrama Nach der Trennung von Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) arbeitet Anastasia Steele (Dakota Johnson) als Lektorin in Seattle. Als sich beide bei einer Kunstausstellung wieder über den Weg laufen, bricht die alte Leidenschaft sofort wieder aus und beide beginnen erneut eine Affäre miteinander. Eine fatale Entscheidung, denn obwohl Christian verspricht, diesmal auf Regeln und Bestrafungen zu verzichten, sieht sich Ana schnell wieder an der Grenze des Erträglichen...