TV-Tipps am Sonntag

Bei "Guidos Wedding Race" (VOX) spielen drei Paare um eine Traumhochzeit. Die Riesenechse Godzilla trifft in "King of the Monsters" (ProSieben) auf kultige Gegner. In "Nachtschicht: Ladies First" (ZDFneo) hat es ein Mörder auf Comedians abgesehen.

10. Oktober 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Guidos Wedding Race": Guido Maria Kretschmer mit Kandidatin Maria. © RTL/Urs Bucher

20:15 Uhr, VOX, Guidos Wedding Race, Show Unter dem Motto "Auf die Liebe! Fertig! Los!" kämpfen Maria (30) und Stephan (37), Nathalie (29) und Ramon (30) sowie Kim (25) und Lorena (28) auf einem Roadtrip um ihre Traumhochzeit. Angeleitet werden sie dabei von Guido Maria Kretschmer. Die Paare müssen Aufgaben bewältigen, in denen sie sich Strophen eines Liebesgedichts erspielen können. Wer das Gedicht fehlerfrei aufsagt, gewinnt die Traumhochzeit mit Guido als Trauredner! 20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla II: King of the Monsters, Action Der Öko-Terrorist Alan Jonah (Charles Dance) möchte die Titanen auf der Erde entfesseln und entführt deshalb die Wissenschaftlerin Dr. Emma Russell (Vera Farmiga), die ein System erschaffen hat, um mit den Urzeitmonstern zu kommunizieren. Als in der Antarktis daraufhin der dreiköpfige Drache King Ghidorah freikommt, taucht Godzilla auf, um seinen Erzfeind zu bekämpfen. 20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Familienbande, Familiendrama Ellas (Annette Frier) Leben verläuft wieder in ruhigeren Bahnen, als Jannis (Josef Heynert) mit einer alles verändernden Nachricht aus Griechenland zurückkehrt. Er hat sich dort in eine entfernte Bekannte verliebt. Die gemeinsame Zeit ist nicht folgenlos geblieben: Jannis wird Vater! Pflichtbewusst wie er ist, will er sich von Ella trennen, um ganz bei der neuen Familie sein zu können. Dabei hatte Ella gerade ihren Tick weitestgehend im Griff und wirkte wieder gefestigter. 20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Ladies First, Krimi In einer kalten Winternacht geschieht ein spektakulärer Autounfall. Im Straßengraben hängt der nagelneue Sportwagen von Jacky Herbst (Jürgen Vogel), einem erfolgreichen Entertainer und Comedian, ein pseudofeministischer Macho. Das andere Unfallauto ist ein 20 Jahre alter Kleinwagen, der Emma Graf (Nora von Waldstätten), einer alleinerziehende Mutter gehört. Als Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) und sein Kollege Kruse (Christoph Letkowski) eintreffen, lässt Herbst eine Bombe platzen: er behauptet, es sei auf sie geschossen worden. Oben auf der Brücke habe er den Sniper gesehen. Ein überzogener Witz des durchgeknallten Comedian? 20:15 Uhr, RTL, Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen, Erotikdrama Die Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) soll für die Universitätszeitung ein Interview mit dem 27-jährigen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) führen. Grey tritt derart arrogant und anzüglich auf, dass sich die junge Frau völlig überrumpelt fühlt. Ihr Fluchtimpuls weicht allerdings schon bald einer geheimen Faszination, der sie sich nicht entziehen kann. Unentrinnbar wird Anastasia in Greys Bann gezogen, der ihr eine bislang ungeahnte Welt eröffnet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de