TV-Tipps am Sonntag

Die Superheldin "Captain Marvel" (ProSieben) gerät in einen intergalaktischen Krieg. Rebel Wilson stürzt sich in "How to Be Single" (RTLzwei) ins wilde New Yorker Partyleben. In "Love Vegas" (sixx) müssen die Pechvögel Jack und Joy die Folgen einer Blitzheirat ausbaden.

26. September 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Captain Marvel": Carol Danvers (Brie Larson) hat einen besonderen Auftrag. © Marvel Studios 2019