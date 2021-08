TV-Tipps am Sonntag

In "Blade Runner 2049" (RTL) sucht Ryan Gosling als Replikantenjäger seinen verschollenen Kollegen. Im Schwarzwald-"Tatort" (Das Erste) geschieht ein Doppelmord. Matt Damon lässt sich in "Downsizing" (Sat.1) mittels eines neu entwickelten Serums schrumpfen.

20:15 Uhr, RTL, Blade Runner 2049, Sci-Fi-Action

Wade Watts (Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Damian, Krimi

Friedemann Berg hat sich bei einem Skiunfall einen komplizierten Beinbruch zugezogen, deshalb arbeitet Franziska Tobler (Eva Löbau) bei ihrem aktuellen Fall mit dem Kollegen Luka Weber (Carlo Ljubek) zusammen. Die beiden versuchen schon eine ganze Weile, den Mord an einer 17-Jährigen und ihrem Tennislehrer aufzuklären und treiben an der Grenze zur Überarbeitung. Zu den von ihnen befragten Zeugen gehört ebenso Jurastudent Damian (Thomas Prenn). Auch er ist erschöpft, steht wegen seiner Prüfungen unter Druck und droht, daran zu zerbrechen.

20:15 Uhr, Sat.1, Downsizing, Komödie

Um den Problemen der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die "Downsizing"-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul (Matt Damon) und Audrey (Kristen Wiig) diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Familie auf Probe, Familienfilm

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) kommt einem Jungen in Not zu Hilfe. In der Beichte hatte der kleine Liam (Ilja Bultmann) zugegeben, dass er von seinem älteren Bruder malträtiert wird. Da Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) an das Beichtgeheimnis gebunden ist, bittet er Katja, mit Liams Familie Kontakt aufzunehmen. Katja stößt auf eine scheinbare Vorzeige-Familie, in der Gewalt jedoch wie selbstverständlich hingenommen wird. Sie hinterlässt Liam ihre Visitenkarte, ohne dass die Eltern, Anna (Anne Schäfer) und Rainer Mehdamm (André Röhner), dies bemerken.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungesehene Macht die Menschheit bedroht? Man steckt die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto) in eine Task Force und lässt sie die Welt retten. Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was man ihnen sagt.