TV-Tipps am Sonntag

Im Kölner "Tatort" (Das Erste) geschieht ein Polizistenmord. Eine Mutter kämpft in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (ProSieben) um Gerechtigkeit für ihre tote Tochter. In "White House Down" (RTL) nehmen Terroristen den US-Präsidenten als Geisel.

"Tatort: Kaputt": Freddy Schenk (Dietmar Bär, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) an dem Ort, an dem Kollegen ihrer Dienststelle an einen getöteten Beamten erinnern.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Kaputt, Krimi

Eigentlich sollten die Polizisten Melanie Sommer (Anna Brüggemann) und Frank Schneider bei einer lauten Feier in einem Wohnhaus nur für Ruhe sorgen. Doch wenig später wird die junge Kriminalbeamtin verletzt und traumatisiert im Garten des Hauses aufgefunden. Ihr Kollege wurde so brutal zusammengeschlagen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kommt. Der Polizistenmord sorgt nicht nur im Präsidium und in der Presse für Aufregung. Auch Frank Schneiders Lebensgefährte Stefan Pohl (Max Simonischek) kann den Verlust nicht fassen: Die beiden hatten sich im Dienst kennengelernt.

20:15 Uhr, ProSieben, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Tragikomödie

Mildred Hayes (Frances McDormand) möchte nicht hinnehmen, dass der Mord an ihrer Tochter Angela (Kathryn Newton) ungesühnt bleibt. Als es nach sieben Monaten immer noch keine Spur des Täters gibt, der die 16-Jährige vergewaltigt, getötet und anschließend verbrannt hat, entschließt sich die Mutter zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Mildred mietet drei seit Jahrzehnten ungenutzte Plakatwände an einer Landstraße unweit des Tatorts. In großen Lettern greift sie den angesehenen Sheriff Willoughby (Woody Harrelson) persönlich an.

20:15 Uhr, RTL, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, Sat.1, Abgang mit Stil, Komödie

Als Joe Harding (Michael Caine) eine Zwangsvollstreckung ins Haus schneit, wird klar, dass der Pensionär von seiner Bank übers Ohr gehauen wurde. Und nicht nur er, auch seine Freunde Willie (Morgan Freeman) und Albert (Alan Arkin) sind betroffen. Rüstig und radikal beschließen die drei, sich den Ruhestand nicht versauen zu lassen und sich zur Wehr zu setzen - mit einem Banküberfall.

21:45 Uhr, Das Erste, Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutige Verlobung, Krimi

Die ausgelassene Weihnachtsstimmung in Brokenwood wird von einem blutigen Mord überschattet. Bürgermeister Evan Whitestone (Ross McKellar), der noch einige Stunden vor seinem Tod auf dem farbenfrohen Straßenumzug als Santa Claus verkleidet bejubelt wurde, sitzt nun leblos in seinem Wohnzimmersessel. Seine Tochter, die junge Romanautorin Hayley (Shara Connolly), findet ihn dort in seinem blutüberströmten Weihnachtsmannkostüm.