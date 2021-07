TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wird hinter dem Dom in Münster eine Leiche gefunden. Emma Watson gerät in "The Circle" (RTLzwei) an ein übermächtiges soziales Netzwerk. In "Genysis" (ProSieben) trifft der "Terminator" auf sein jüngeres digitales Ich.

11. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Spieglein, Spieglein": Kommissar Frank Thiel (vorn) traut seinen Augen nicht. © WDR/Thomas Kost