TV-Tipps am Sonntag

Das Wiener "Tatort"-Team (Das Erste) hat es mit einem Menschenhändlerring zu tun. King Arthur will in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern. In "Creed - Rocky's Legacy" (RTL zwei) wird Sylvester Stallone zum Mentor eines jungen Boxers.

04. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Die Kunst des Krieges": Bibi Fellner (Adele Neuhauser, l.) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln. © ARD Degeto/ORF/Superfilm/Klaus Pichler