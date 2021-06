TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) setzt eine entlaufene Katze eine Reihe tödlicher Verwicklungen in Gang. In "Sing" (RTL) findet ein tierischer Gesangswettbewerb statt. Bei "Inga Lindström" (ZDF) flüchtet die Braut Emma vor ihrer Hochzeit.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze, Krimi

Als die Polizeioberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) sich auf die Suche nach der entlaufenen Katze einer einsamen alten Dame namens Johanna Schrödinger (Ilse Neubauer) macht, ahnt sie noch nicht, dass ausgerechnet diese Katze der Schlüssel zur Aufklärung eines tödlichen Fahrerflucht-Unfalls sein wird. Gibt es eine geheimnisvolle Macht des Zufalls?

20:15 Uhr, RTL, Sing, Digitaltrickspaß

Buster Moons (Daniel Hartwich) Theater steht vor dem Bankrott. Um sein Musiktheater zu retten, will der kleine Koala einen Gesangscontest veranstalten. Gesagt, getan: Kurz darauf stehen Hunderte Tiere vor seiner Tür und wollen in der neuen Show mitmachen. Was Buster nicht weiß, seine schrullige Sekretärin hat auf den Flugblättern 100.000 statt 1.000 Dollar Preisgeld getippt. Ein tierisches Vergnügen mit hitverdächtigen Songs und jeder Menge Emotionen beginnt.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Die Braut vom Götakanal, Romanze

Emma (Barbara Prakopenka) und Paul (Felix Everding) verstehen sich blendend. Doch am Tag ihrer Hochzeit ist sich Emma dann nicht mehr sicher, ob sie sich binden will, und flüchtet Hals über Kopf vor der Hochzeitsgesellschaft. Die Suche nach der Braut führt in ein scheinbar verlassenes, idyllisches Landhotel. Dort stellt sich heraus, dass nicht nur Emma und Paul lange Zeit Dinge unter den Teppich gekehrt haben, die nun ans Licht kommen. Allen steht ein turbulentes Wochenende bevor.

20:15 Uhr, Sat.1, Ein ganzes halbes Jahr, Drama

Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke) nimmt eine Stelle bei der reichen Familie Traynor an. Sie soll den gelähmten Sohn, Will, unterstützen und unterhalten. Doch der verbitterte Will (Sam Claflin) lehnt Louisa ab. Außerdem hat er andere Pläne, in die Louisa nicht passt. Wills Vater Stephen (Charles Dance) hat Louisa bewusst verschwiegen, dass Will bereits das Ende seines Lebens plant, und zwar mittels eines sogenannten "assistierten Suizids" in der Schweiz. Sechs Monate, also ein ganzes halbes Jahr, hat er seinen Eltern zuliebe die Reise in die Schweiz aufgeschoben.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action

Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren?