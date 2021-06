TV-Tipps am Sonntag

In "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" (Sat.1) beweisen sich drei afroamerikanische Mathematikerinnen bei der NASA. Ein zu Unrecht verurteilter Familienvater kämpft in "Unschuldig" (ONE) um seine Kinder.

13. Juni 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen": Mary Jackson (Janelle Monáe, r.) und ihrer Freundinnen geraten in eine Polizeikontrolle © Peter Stone 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation

20:15 Uhr, Sat.1, Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen, Drama In einer Zeit, in welcher der Wettlauf zwischen den USA und Russland im Weltall die Nachrichten beherrscht, arbeiten bei der NASA drei afro-amerikanische Frauen. Zunächst werden Katherine (Taraji P. Henson), Dorothy (Octavia Spencer) und Mary (Janelle Monáe) von ihren männlichen Kollegen belächelt, bis sie schließlich ihre Fähigkeiten als brillante Mathematikerinnen unter Beweis stellen können. 20:15 Uhr, RTLzwei, Die Bestimmung - Allegiant, Sci-Fi-Action Nach der Machtergreifung Evelyns (Naomi Watts) tobt in Chicago ein Bürgerkrieg: Fraktionslose gegen Widerstandsbewegung. Tris (Shailene Woodley) und Four (Theo James) fliehen aus der kriegsgeschüttelten und durch eine Mauer eingezäunten Metropole, um Antworten über ihre dystopische Welt und Lösungen für einen dauerhaften Frieden zu finden. Hinter der Barriere entdecken sie schnell eine neue, schockierende Wahrheit. Wem kann man jetzt noch trauen? 20:15 Uhr, One, Unschuldig, Drama Schmerz, Wut und Verzweiflung - so sieht es in Alex Schwarz (Felix Klare) aus, der sieben Jahre für den Mord an seiner Frau im Gefängnis saß. Sein 15-jähriger Sohn Lasse (Yuri Völsch) und die zwölfjährige Lena (Ruby M. Lichtenberg), die bei seiner Schwägerin Marion (Anna Loos) aufwachsen, wollen von ihrem leiblichen Vater nichts mehr wissen. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass er ihre Mama auf dem Gewissen hat, obwohl Alex die Tat vor Gericht bestritt. Die Chance auf einen Neuanfang bekommt Alex, als der damalige Belastungszeuge seine Falschaussage widerruft. 20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi-Action Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger (Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldnertruppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime. 20:15 Uhr, Tele 5, Treasure Island, Abenteuer Durch Zufall gelangt der junge Jim (Toby Regbo) in den Besitz der Schatzkarte von Captain Flint (Donald Sutherland) und bereitet eine Expedition für die Schatzsuche vor. Allerdings heuern nicht nur abenteuerlustige Seemänner an, sondern auch Ex-Crewmitglieder von Flint.