TV-Tipps am Sonntag

Tom Cruise muss in "Mission: Impossible - Fallout" (ProSieben) eine nukleare Katastrophe verhindern. Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Kioskbetreiber brutal erschlagen und bei ProSieben lädt Steffen Henssler wieder zum Duell am Herd.

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible - Fallout, Action

Die Apostel - übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris) - planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark (Henry Cavill) nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Der Geheimagent Ethan Hunt ( ) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der böse König, Krimi

Ein Ludwigshafener Kioskbetreiber wird brutal erschlagen. Es sieht nach Raubmord aus - wären da nicht Münzen in der Luftröhre des Toten. Ein Signal für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter), dass es ein privates Motiv für die Tat geben könnte. Auf zwei Kunden des Kiosks konzentrieren sich ihre Ermittlungen. Anton Maler wirkt charmant, kümmert sich rührend um seine kranke Exfreundin und gibt sich den Kommissarinnen gegenüber so übertrieben entgegenkommend, dass er schon wieder verdächtig wirkt.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Koch-King macht das, was er am besten kann: Promis am Herd grillen. Es gilt für Tom Beck, Sophia Thomalla und Harald Glööckler, ihm im Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio. Töpfe und Emotionen werden überkochen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tisch in der Provence: Zwei Ärzte im Aufbruch, Drama

Dr. Véronique Gilbert (Friederike Linke), die mit ihrer Tochter Lea aus Hamburg zu ihrer Familie nach Südfrankreich zurückgekehrt ist, eröffnet mit Dr. Hugo Simon (Nico Rogner) eine neue Landarztpraxis. Hugo fühlt sich als gleichberechtigter Partner, doch Véro hält als Tochter des Vorbesitzers Serge ein Prozent mehr an der Praxis: Grund für ständige Querelen. Mitten im Streiten - und Flirten - werden sie zu einem dramatischen Notfall gerufen. Magali (Valerie Stoll), Leas 18-jährige Nachhilfelehrerin, steht auf einer Brücke und will sich das Leben nehmen.

22:15 Uhr, ZDF, Kommissar Beck: Ohne jeden Zweifel, Krimi

