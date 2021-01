TV-Tipps am Sonntag

Der Anschlag auf eine Journalistin beschäftigt Kommissar Falke im "Tatort" (Das Erste). Matt Damon muss sich in "Der Marsianer" (Sat.1) allein im All durchboxen. Auf RTL suchen Kevin Hart und Dwayne Johnson in "Central Intelligence" nach einem Verräter.

24. Januar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Tödliche Flut": Falke (Wotan Wilke Möhring) dringt nicht zu Imke (Franziska Hartmann) durch © NDR/Christine Schroeder

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Tödliche Flut, Krimireihe Als die investigative Journalistin Imke Leopold (Franziska Hartmann) Thorsten Falke ( ) um Hilfe bei der Aufklärung eines vermeintlich illegalen Immobiliendeals auf Norderney bittet, reagiert er zunächst skeptisch. Als Imke kurz darauf Opfer eines Anschlags wird, den sie nur durch Glück überlebt, bereut Falke sein Zögern und bittet Julia Grosz (Franziska Weisz), mit ihm auf der Insel zu ermitteln. Hat der Anschlag etwas mit einem groß angelegten Bauprojekt zu tun, das aufgrund der Zustimmung einiger Lokalpolitiker auf der Insel durchgewunken wurde? 20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Elba, Romanze Den gemeinsamen Urlaub hätte sich Maja (Regula Grauwiller) anders vorgestellt. Auch wenn sie von Thorsten (Janek Rieke) geschieden ist, so sollte es ihrer Meinung nach ein gewisses Wirgefühl geben. Thorsten und ihre Teenager-Jungs Erik (Levis Kachel) und Anton (Henry Horn) lassen sich aber lieber treiben - jeder für sich. Maja kommt ins Grübeln. Denn eigentlich benehmen sich die drei ja so wie immer. Kurzerhand lässt sie sie allein zurück, um der Einladung von Lorenzo (Robert Schupp) zu folgen, den sie bei ihrer Ankunft im Hafen zufällig kennengelernt hat. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, Sat.1, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer Während einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney ( ) schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot ist, kämpft Watney im Weltall allein ums Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist. 20:15 Uhr, RTL, Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA, Actionkomödie Calvin (Kevin Hart) traut seinen Augen nicht, als er seinen früheren Schulkameraden Bob (Dwayne Johnson) wiedersieht. Bob, einst fett und schwabbelig, ist jetzt ein durchtrainierter Hammer-Kerl. Und ein Geheimagent in Nöten. Bob ist auf der Spur eines Verräters innerhalb der CIA. Um diesen zu entlarven, benötigt Bob Calvins Hilfe. Calvin ahnt nicht, auf welchen Höllenritt er sich einlässt. 22:15 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Puppenmorde, Krimi Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung wird ein schwerreicher Immobilienbesitzer in einem Raum voller Menschen von einer unbekannten Person hinterrücks erschossen. Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) staunt nicht schlecht, als er von der Mordwaffe erfährt. Es handelt sich um eine schwedische Pistole aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Hauptverdächtiger ist auch schnell gefunden: Gebäudemanager Wesley Peters (Thomas Dominique), eben aus der Haft entlassen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de