TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) bringt eine verzweifelte Frau Kommissar Schenk in ihre Gewalt. Idris Elba sucht als Revolvermann nach dem "dunklen Turm" (RTL). Bei VOX wird Jason Bateman von Melissa McCarthy "Voll abgezockt".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Tod der Anderen, Krimireihe

Im exklusiven Hotel Rheinpalais wird eine Frau erhängt in ihrem Zimmer aufgefunden. Oberflächlich deutet alles auf Selbstmord. Die Hauptkommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) haben Zweifel: Für sie sieht es nach einer brutalen Hinrichtung aus. Erste Zeugenaussagen weisen auf eine Verbindung zwischen dem 60-jährigen Opfer Kathrin Kampe (Eva Weißenborn) und der Inhaberin des Hotels Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel) hin. Als sich die Verdachtsmomente gegen Bettina Mai verdichten und ihre Verhaftung unmittelbar bevorsteht, bringt sie Kommissar Schenk in ihre Gewalt und flieht mit ihm als Geisel ...

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Du lebst nur einmal, Drama

Rosie Goldschmitt (Saskia Vester) verursacht einen Autounfall. Dennoch türmt sie so schnell aus dem Krankenhaus in Frankfurt, dass die Ärzte nicht dazu kommen, sie über ihren Gehirntumor aufzuklären. Nun ist es an ihrer Tochter Marla (Birte Hanusrichter), die sich von Familie und Beruf ohnehin schon gestresst fühlt, ihr die Diagnose schonend beizubringen. Allerdings ist die Beziehung der beiden nicht die beste. Zudem ist Rosie fest entschlossen, an die Ostsee zu fahren. Allein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, RTL, Der dunkle Turm, Fantasyhorror

Roland Deschain ( ) kann mit seinem Colt schießen wie kein anderer. Als letzter seiner Art befindet er sich im ewigen Kampf mit Walter O'Dim (Matthew McConaughey), dem Mann in Schwarz. Roland tut alles, damit dieser den Dunklen Turm nicht zerstört, der den ganzen Kosmos zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer fulminanten Schlacht zusammenkrachen. Kann der Revolverman den Dunklen Turm vor O'Dim wirklich schützen?

20:15 Uhr, RTLzwei, Voll abgezockt, Komödie

Sandy Patterson (Jason Bateman) traut seinen Augen kaum, als er sein Konto checkt und dieses komplett leergeräumt ist. Als er dann auch noch verhaftet wird und die Polizei ihm mitteilt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird, ist die miese Masche des wahren Täters durschaut: Anscheinend nutzt eine wohlgeformte Blondine ( ) Sandys Identität. Der empörte Sandy macht sich auf nach Florida, um die Trickbetrügerin zu stellen.

22:15 Uhr, ZDF, Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato: Schein und Sein, Krimi

Der streitbare TV-Talk-Moderator Dario Marzon wurde in Genua ermordet. Da er in Rom gearbeitet hat, werden Petra (Paola Cortellesi) und Monte (Andrea Pennacchi) dorthin geschickt, in Petras Heimatstadt. In seiner TV-Sendung wurden Prominente mit Gerüchten aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Damit hat sich Marzon jede Menge Feinde gemacht. Die Tatwaffe wurde bei verschiedenen Delikten in Rom verwendet, doch Montes Informant Mauro (Claudio Vanni) hat keine konkreten Hinweise für Petra.