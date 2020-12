TV-Tipps am Sonntag

Im Wiener "Tatort" (Das Erste) zieht der Mord an einem Obdachlosen weite Kreise. In "Schneewittchen am See" (ZDF) legt sich die Köchin Smilla mit ihrer Stiefmutter an. Bei "Grill den Henssler" (VOX) wird das beste Weihnachtsmenü gesucht.

20. Dezember 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Unten": Bibi Fellner (Adele Neuhauser, M.) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) fühlen Tina Kranzinger (Maya Unger) auf den Zahn. © ARD Degeto/ORF/Superfilm/Philipp Brozsek