TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) leidet die wichtigste Zeugin eines Mordes unter nächtlichen Visionen. Ein Bauernhof wird in "Altes Land" (ZDF) zum Zufluchtsort für drei Frauen. In "Reader Player One" (ProSieben) beginnt die Schnitzeljagd in einer virtuellen Spielwelt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Parasomnia, Krimi

Die 14-jährige Talia (Hannah Schiller) hat in ihrem Haus einen Mörder kurz nach seiner Tat überrascht und wird damit zur wichtigsten Zeugin für das Ermittlerteam Gorniak (Karin Hanczewski), Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach) aus Dresden. Doch der Teenager erinnert sich an nichts mehr, denn Talia hat seit dem Unfalltod ihrer Mutter vor einigen Jahren einen psychologischen Selbstschutz entwickelt: Sieht sie etwas, das sie emotional überfordert, verdrängt ihr Bewusstsein das Gesehene und verändert es in eine fiktionale Wirklichkeit. Seitdem neigt sie auch zur Parasomnie - mit Schlafwandeln und heftigem Aufschrecken aus dem Schlaf.

20:15 Uhr, ZDF, Altes Land, Familiensaga

Als junges Mädchen kommt Vera (Iris Berben) mit ihrer Mutter als Kriegsflüchtling aus Ostpreußen im Alten Land an. Wider allen Erwartungen findet Vera dort nicht nur einen Ort zum Wurzeln schlagen, sondern in ihrem Stiefvater Karl (Milan Peschel) auch eine Familienzugehörigkeit. Der Hof wird ihr ganzes Leben, das sie mit ihrer eigenwilligen Art vehement gegen jeden Eindringling verteidigt. Der einzige, der einen Zugang zu Vera hat, ist ihr direkter Nachbar und Freund seit Kindertagen, Hinni (Peter Kurth).

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Sci-Fi-Action

Wade Watts (Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Koch-King Steffen Henssler macht das, was er am besten kann: Promis am Herd grillen. Es gilt für drei Stars, ihm im Koch-Battle den Garaus zu machen. Zu Gast sind Sänger Luca Hänni, das Gesangsduo Marianne und Michael Hartl und die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi. Wer die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio. Töpfe und Emotionen werden überkochen.

20:15 Uhr, RTL, Skyscraper, Action

Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer (Dwayne Johnson) seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen - einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss.