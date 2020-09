TV-Tipps am Sonntag

In "Pitch Perfect 3" (RTL) gehen die Sängerinnen der "Barden Bellas" auf Europa-Tournee. In "Paycheck" (RTLzwei) muss Ben Affleck das Rätsel um seine Vergangenheit lösen. Und in "Predator - Upgrade" (ProSieben) landet ein Alien auf der Erde.

20:15 Uhr, RTL, Pitch Perfect 3, Musikkomödie

Die Mitglieder der A-cappella-Truppe "Barden Bellas" haben mittlerweile ihren College-Abschluss in der Tasche und gehen getrennte Wege. Doch mit dem holprigen Start ins Berufsleben wächst die Sehnsucht nach gemeinsamen Auftritten und so treten die Bellas eine Europa-Tour an. An deren Ende winkt eine besondere Ehre, für die sich die Talente jedoch gegen harte Konkurrenz durchsetzen und unerwartete Hindernisse überwinden müssen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Mord auf Langeoog, Krimi

Ein brutaler Mord erschüttert die Idylle der Nordseeinsel Langeoog: eine Tote in den Dünen, neben ihr ein verstörter, blutverschmierter Teenager. Florian (Leonard Carow) ist der jüngere Bruder von Mimi (Laura Tonke), die zusammen mit Thorsten Falkes (Wotan Wilke Möhring) altem Freund und Ex-Kollegen Jan Katz (Sebastian Schipper) und dem gemeinsamen Baby in ihre ostfriesische Heimat gezogen ist. Falke, der auf der Insel eigentlich nur ein paar Tage ausspannen wollte, gelingt es, mit dem verwirrten Jungen am Tatort zu sprechen. Ist Florian Täter oder Opfer?

20:15 Uhr, Sat.1, Ein Chef zum Verlieben, Liebeskomödie

Ohne Lucy Kelson (Sandra Bullock) kann sich Millionär George Wade (Hugh Grant) nicht einmal eine Krawatte aussuchen: Die Juristin ist rund um die Uhr für ihren Chef im Einsatz. Schlafmangel und Magengeschwüre gehören zum Berufsbild. Aber nicht die Arbeit raubt ihr die Nachtruhe, sondern George. Denn der charmante, aber völlig egozentrische Chef behandelt sie wie eine Hausangestellte. Bald wirft sie das Handtuch...

20:15 Uhr, RTLzwei, Paycheck - Die Abrechnung, Sci-Fi-Thriller

Michael Jennings (Ben Affleck) ist einer der besten Reverse-Ingenieure, die es gibt. Er wird von Firmen angeheuert, um die Technik der Konkurrenz auseinanderzunehmen und nachzubauen. Anschließend wird ihm das Gedächtnis für den Zeitraum dieser Arbeit gelöscht. Doch eines Tages stellt er fest, dass jemand versucht, ihn umzubringen und die Polizei hinter ihm her ist. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.

20:15 Uhr, ProSieben, Predator - Upgrade, Sci-Fi-Action

Ein Raumschiff landet auf der Erde, in dem sich ein genetisch perfektionierter Predator befindet. Der Scharfschütze Quinn McKenna (Boyd Holbrook) kann das Alien außer Gefecht setzen, der Predator wird in Gefangenschaft genommen. Es dauert jedoch nicht lange, bis der Außerirdische ausbricht und Wachpersonal tötet. Nun liegt es an McKenna und seinem Team, den Predator zu stoppen.