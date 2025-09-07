TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) soll ein Demenzpatient dabei helfen, einen flüchtigen Mörder zu fassen. In "Frühling" (ZDF) erhält die Dorfhelferin Katja ein Paket mit einer Drohung. Auf ProSieben muss "The Suicide Squad" die Welt retten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Flash, Krimi

Alois Meininger (Martin Leutgeb), einst wegen Mordes verurteilt, wird nach mehr als drei Jahrzehnten aus der Sicherheitsverwahrung entlassen. Kurz darauf begeht er erneut ein Tötungsdelikt und verschwindet spurlos. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort fehlen. Einziger Ansatzpunkt ist sein früherer Therapeut Norbert Prinz (Peter Franke), der inzwischen an Demenz leidet. Doch wie befragt man einen Menschen in diesem Zustand? Mit Unterstützung des Neuropsychologen Prof. Vonderheiden (André Jung) startet ein einzigartiges Experiment: Der frühere Therapieraum wird rekonstruiert, um Erinnerungen des Patienten hervorzurufen.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Lauf weg, wenn du kannst, Dramödie

Katja (Simone Thomalla) sucht nach einem schockierenden Erlebnis dringend Ablenkung. Unter einem Vorwand bringt Tom sie an den Gardasee. In Frühling dagegen liegt am Morgen eine unheilvolle Stimmung über dem Ort. Jemand beobachtet das Haus, in dem Katja schläft, nähert sich und rüttelt an der Tür. Plötzlich ertönt laute Musik aus dem Inneren, und Katja schreckt hoch. In der Küche entdeckt sie entsetzt ein Paket mit einem Schweinekopf und der klaren Drohung, Frühling zu verlassen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Suicide Squad, Action

Das Belle Reve ist das gefährlichste Gefängnis der USA. Hier sind die berüchtigtsten Superschurken untergebracht. Wer einen Ausweg sucht, kann sich der geheimen Task Force X anschließen. Doch die Missionen enden meist tödlich. Trotzdem wagen es Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Captain Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Steve Agee), Blackguard (Pete Davidson), Javelin (Flula Borg), Harley Quinn (Margot Robbie) und weitere.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Vater der Braut, Komödie

Sophie (Adria Arjona) gesteht ihrem Vater Billy (Andy Garcia), dass sie heiraten will. Für ihn kommt diese Nachricht völlig überraschend. Er kennt den Bräutigam nicht und hat zudem Vorbehalte gegenüber der modernen Beziehung seiner Tochter. Kann er sich mit der Hochzeit abfinden? Gleichzeitig steht auch seine eigene Ehe auf dem Spiel.

20:15 Uhr, RTLzwei, Sonic the Hedgehog 2, Abenteuerkomödie

Sonic hat sich in Green Hills ein neues Zuhause geschaffen und will zeigen, dass er ein wahrer Held ist. Die Gelegenheit bietet sich, als sein Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) zusammen mit Knuckles zurückkehrt. Beide suchen nach einem geheimnisvollen Smaragd, der ganze Welten vernichten kann. Mit Unterstützung seines Freundes Tails begibt sich Sonic auf eine abenteuerliche Reise rund um die Erde, um das mächtige Juwel vor seinen Gegnern zu sichern.