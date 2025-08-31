TV-Tipps am Sonntag

RTL zeigt den Blockbuster "Barbie" mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Im Ersten wird ein besonders unheimlicher Borowski-"Tatort" wiederholt. Bei VOX erkunden Steffen Henssler und Johann Lafer die kulinarische Seele Italiens.

20:15 Uhr, RTL, Barbie, Komödie

In Barbieland scheint die Welt perfekt: sonnige Tage, ausgelassene Partys und ein Leben voller Erfolg für jede Barbie. Stereotyp-Barbie (Margot Robbie) genießt ihre unbeschwerte Existenz, während Ken (Ryan Gosling) am liebsten ständig an ihrer Seite ist. Doch plötzlich spürt Barbie Veränderungen. Neue Gedanken und Gefühle dringen in ihr Leben ein und erschüttern ihre heile Welt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und der stille Gast, Krimi

Ein panischer Notruf geht bei der Kieler Polizei ein: "Er ist in meiner Wohnung. Er kommt einfach durch die Wand." Doch für Carmen Kessler kommt die Hilfe zu spät - sie wird grausam ermordet aufgefunden. Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) stehen vor einem Rätsel: Die Tür war verschlossen, Spuren fehlen, und doch lebte der Täter offenbar unbemerkt bei ihr. Er studierte ihr Leben, machte heimliche Geschenke und plant bereits sein nächstes Opfer: Sarah Brandt.

20:15 Uhr, VOX, Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer, Mystery-Kochshow

Zwei Spitzenköche, ein gemeinsamer Trip und ein Ziel: die ultimative Pizza. Steffen Henssler und Johann Lafer begeben sich für die Pizza-Weltmeisterschaft in Parma auf eine kulinarische Reise quer durch Norditalien. Dabei suchen sie nach den besten Zutaten, besonderen Kniffen und einzigartigem Geschmack. Mit Charme und Witz tauchen sie tief in die italienische Esskultur ein.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Flüsternde Geister, Dramödie

In Frühling beginnt Katjas (Simone Thomalla) Tag mit aufwühlenden Briefen. Zwar war ihr klar, dass Mark Vater wird, doch die Geburtsanzeige macht es greifbar. Den zweiten Brief nimmt sie dagegen nicht so ernst wie Adrian (Kristo Ferkic): Eine Drohung aus zusammengesetzten Zeitungsbuchstaben warnt, ihr werde etwas geschehen, falls sie Frühling nicht verlässt. Adrian ist überzeugt, dass sie sofort die Polizei einschalten muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Ghostbusters: Legacy, Gruselkomödie

Callie (Carrie Coon) zieht mit ihren Kindern in ein altes Farmhaus in Oklahoma. Schon bald geschehen unerklärliche Dinge, und Tochter Phoebe (Mckenna Grace) stößt im Haus auf eine Geisterfalle. Während mysteriöse Erdbeben die Region erschüttern, stoßen Phoebe und ihr Bruder Trevor (Finn Wolfhard) in einer Mine auf ein Geheimnis. Phoebe erfährt, dass ihr Großvater Egon Spengler (Harold Ramis) ein Ghostbuster war.