TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein guter Freund von Kommissar Voss ermordet. Matt Damon lässt sich in "Downsizing" (Sat.1) mithilfe eines Serums schrumpfen. In "See How They Run" (RTLzwei) geschieht ein Mord in der Londoner Theaterwelt der 1950er Jahre.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Hochamt für Toni, Krimi

Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) erhält nach Jahren der Funkstille einen überraschenden Anruf von seinem früheren Freund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeier), der inzwischen als Pfarrer tätig ist. Marcus lädt ihn zu einer Sonntagspredigt ein, bei der er etwas über Antonia Hentschel (Sina Martens) verraten will - Felix' große Liebe aus Studienzeiten. Doch bevor es dazu kommt, wird Marcus ermordet. Am Tatort erfährt Felix, dass Toni vor zwei Jahren Suizid begangen hat. Die örtliche Polizei vermutet hinter dem Mord an Marcus einen Raubmord.

20:15 Uhr, Sat.1, Downsizing, Komödie

Um Überbevölkerung und Umweltprobleme zu bekämpfen, erfinden Wissenschaftler das sogenannte "Downsizing" - eine Technik, um Menschen auf Miniaturgröße zu schrumpfen. Paul (Matt Damon) und Audrey (Kristen Wiig) wagen den Schritt in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch bald zeigt sich, dass die idyllisch wirkende Miniwelt ihre eigenen Schattenseiten hat.

20:15 Uhr, RTLzwei, See How They Run, Mystery-Krimikomödie

Die geplante Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks im London der 1950er Jahre wird abrupt gestoppt, als ein wichtiges Crewmitglied ermordet wird. Ein gelangweilter Inspektor (Sam Rockwell) und eine ehrgeizige Polizistin (Saoirse Ronan) übernehmen den Fall und geraten dabei tief in die schillernde, aber korrupte Theaterwelt - und in Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das Mädchen hinter der Tür, Dramödie

Maria Ronzheimer (Judith Toth) hält in ihrem Haus unzählige Katzen, Nager und Vögel - überzeugt, sie vor dem Bösen der Welt zu schützen. Vielleicht ist es aber auch ein Weg, ihre Kindheitstraumata zu verarbeiten. Als sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes Tierfutter verliert, wird sie von von einem Auto angefahren. Maria muss ins Krankenhaus. Katja Baumann (Simone Thomalla) nimmt sich der Frau, die unter Animal Hoarding leidet, an.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Schatten der Vergangenheit, Krimi

Jugendliche stoßen in einem See auf ein Auto mit einer verwesten Leiche. Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) ärgert sich, als ihre neue Chefin Annika Fåhréus (Katrin Sundberg) den Fund sofort an die Presse weitergibt. Bald steht fest: Die Tote ist Sandra Nygård (Didi Cederström), einst Studentin und berüchtigte Partygängerin. Unter Verdacht gerät Sexualstraftäter Lars Nordgren (Oskar Thunberg), erst kürzlich entlassen. Maria und ihr Partner Sebastian Ståhl (Erik Johansson) reisen nach Stockholm, um den Flüchtigen aufzuspüren.