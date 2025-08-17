TV-Tipps am Sonntag

Ein Teenager mit kriminellen Verwandten hält das Stuttgarter "Tatort"-Team (Das Erste) auf Trab. In "Fast & Furious 7" (RTL) treffen Dominic Toretto und seine Crew auf den Agenten Mr. Nobody. In "Die Fabelmans" (ProSieben) entdeckt ein Junge seine Begeisterung fürs Filmemachen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Zerrissen, Krimi

In Stuttgart wird kurz vor Geschäftsschluss ein Juwelier ausgeraubt. Während er verletzt überlebt, stirbt eine Kundin bei dem Versuch, zu entkommen. Die Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) stoßen auf Parallelen zu einem früheren Fall - und geraten dabei an die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger, die im Umgang mit der Polizei äußerst abgeklärt sind. Einzig der 13-jährige David (Louis Guillaume), der in einem Heim lebt, scheint angreifbar. Die Kommissare vermuten, dass er beim Überfall als Aufpasser diente.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 7, Action

Nachdem Dominic Toretto (Vin Diesel) und sein Team Owen Shaw ausgeschaltet haben, will dessen Bruder Ian Rache nehmen. Sein Ziel: Die komplette Crew rund um Dominic, Brian (Paul Walker), Mia (Jordana Brewster), Letty (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris) und Roman (Tyrese Gibson) soll sterben. Gleichzeitig erhalten sie von Mr. Nobody (Kurt Russell) den Auftrag, ein mächtiges Überwachungssystem namens "God's Eye" sowie dessen Entwicklerin Ramsey (Nathalie Emmanuel) aus den Fängen skrupelloser Terroristen zu retten.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Fabelmans, Drama

Ein Kinobesuch verändert Sammys (Gabriel LaBelle) Leben - schon als kleiner Junge ist er fasziniert von bewegten Bildern. Mit der Kamera seines Vaters dreht er erste eigene Filme und verfeinert als Jugendlicher sein Talent. Doch was er durchs Objektiv sieht, ist nicht nur kreativ beflügelnd: Er erkennt auch die tiefen Spannungen zwischen seinen Eltern.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das Geheimnis vom Rabenkopf, Drama

Frau Zerbe (Dagny Dewath) trägt nun in Frühling die Post aus - auch zum abgelegenen Hof der Familie Biller. Seit drei Wochen versucht sie, dort ein Einschreiben zuzustellen. Als schließlich die 16-jährige Marlie (Lisa Junick), Enkelin der Empfängerin, das Schreiben entgegennimmt, reagiert sie auffallend abweisend. Der verwahrloste Zustand des Hofes und Marlies Verhalten alarmieren Frau Zerbe, die sich daraufhin an Pfarrer Sonnleitner wendet. Er kündigt an, dass Katja (Simone Thomalla) der Sache nachgehen wird.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Mittsommer, Krimi

Eine Joggerin wird nahe einem Campingplatz ermordet - Maria Wern (Eva Röse) muss deren zwei Kindern die schreckliche Nachricht überbringen. Gemeinsam mit Kollege Arvidsson (Peter Perski) vermutet sie, dass das Opfer den Täter kannte. Verdächtig machen sich der Kioskbesitzer Kenta Berg (Erik Ehn) und der Camper Fredde Nykuist (Victor Ståhl Segerhagen), die einander belasten. Doch schließlich richtet sich der Verdacht auf Love Jonsson (Kalle Einarsson), der zuvor als Stalker aufgefallen war.