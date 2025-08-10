TV-Tipps am Sonntag

Der Mord an einem Straßenbahnfahrer beschäftigt das Dortmunder "Tatort"-Team (Das Erste). Channing Tatum wird in "Magic Mike's Last Dance" (RTL) zum Ausbilder einer neuen Showtanzgruppe. In "Kleiner Engel, kleiner Teufel" (ZDF) verhält sich eine Neunjährige auffällig.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Love is pain, Krimi

Als Peter Faber (Jörg Hartmann) morgens zu seinen Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) stößt, hat die Spurensicherung ihre Arbeit fast abgeschlossen. Straßenbahnfahrer Hamza Arkadas (Mehmet Daloglu) wurde während seiner Schicht erst provoziert und dann erstochen. Zwar zeigen die Aufnahmen der Überwachungskamera das Gesicht des Angreifers, doch die Ermittlungen treten zunächst auf der Stelle.

20:15 Uhr, RTL, Magic Mike's Last Dance, Musical-Komödie

Mike Lane (Channing Tatum) kehrt nach einer längeren Pause als Stripper zurück auf die Bühne. Eine wohlhabende Dame aus der Oberschicht lockt ihn mit einem verlockenden Jobangebot nach London. Doch schon bald erkennt Mike, dass hinter ihrem Plan mehr steckt - und er riskieren könnte, alles zu verlieren.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Kleiner Engel, kleiner Teufel, Dramödie

Die 9-jährige Stella (Katharina Weitzendorf) wirkt auf den ersten Blick unschuldig - doch der Schein trügt. Als sie mit ihrem kleinen Bruder Moritz einen Ausflug in den Wald macht, lockt sie ihn zu einem Wespennest, bringt die Insekten in Rage und lässt das Baby allein zurück. Zuhause inszeniert sie panisch den Notfall. Moritz wird zum Glück nur leicht verletzt, muss aber im Krankenhaus bleiben. Dr. Schneiderhan (Caroline Ebner) bittet Katja (Simone Thomalla), sich um Stella zu kümmern - und die merkt bald, dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmt.

20:15 Uhr, ProSieben, Infinite - Lebe unendlich, Sci-Fi

Evan McCauley (Mark Wahlberg) hat Visionen, die er sich nicht erklären kann, und Fähigkeiten, die nicht zu seinem Leben passen. Eine mysteriöse Gruppe, die sich "Infinites" nennt, tritt an ihn heran - und erklärt ihm, dass seine Erinnerungen nicht eingebildet, sondern echte Erlebnisse aus früheren Leben sind.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Freier Fall, Krimi

Vor der Kirche von St. Hans wird ein Familienvater erschossen - für Maria Wern (Eva Röse) sieht es nach einer gezielten Exekution aus. Die Ermittlungen führen zu Adde Fahlén (Michel Van Berkum), einem 24-jährigen Kleinkriminellen, der sich bei seiner Festnahme der Polizei entzieht. Das Team nimmt unterdessen Isak Forss (Kimi El Feky) ins Visier, der als Waffenbote gilt. In einem abgehörten Gespräch erkennt Arvidsson (Peter Perski) die Stimme eines alten Bekannten: des Drogenbosses Josef Boman (Edvin Bredefeldt).