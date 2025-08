TV-Tipps am Sonntag

In "Frühling: Eine Handvoll Zeit" (ZDF) steckt die Dorfhelferin Katja in einer Gondel fest. Idris Elba wird in "Beast - Jäger ohne Gnade" (ProSieben) von einem gigantischen Löwen gejagt. In "Sonne und Beton" (RTL) begehen vier Jungs einen folgenschweren Einbruch.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Eine Handvoll Zeit, Dramödie Katja (Simone Thomalla) und Tom (Jan Sosniok) wollen gemeinsam mit Katjas bester Freundin Leslie (Nadine Wrietz) und deren neuem Freund Ali (Aykut Kayacik) eine Bergwanderung unternehmen. Doch Leslie ist alles andere als entspannt - sie leidet seit einem traumatischen Erlebnis unter Höhenangst. Kurz vor der Bergstation bleibt die Gondel mit einem heftigen Ruck stehen - und das für lange Zeit. Ein Sturm zieht auf, die Nacht bricht herein. In der beengten Kabine kommt es unter den verunsicherten Insassen zu intensiven Gesprächen und unerwarteten Geständnissen. 20:15 Uhr, ProSieben, Beast - Jäger ohne Gnade, Abenteuerhorror Nate (Idris Elba) will mit seinen Töchtern Norah (Leah Jeffries) und Meredith (Iyana Halley) in Südafrika auf Safari gehen - in Erinnerung an seine verstorbene Frau. Doch der Ausflug wird zum Albtraum, als ein aggressiver Löwe die Familie angreift. Auf der Flucht durch die Wildnis geraten Nate und seine Töchter in immer größere Gefahr. 20:15 Uhr, RTL, Sonne und Beton, Drama Hitzesommer 2003 in Berlin-Gropiusstadt. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) schlagen sich ohne Geld, mit Liebesfrust und Stress zu Hause durchs Leben. Als Drogendealer sie mit Schutzgeldforderungen unter Druck setzen, scheint der Ausweg aussichtslos - bis Klassenneuling Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) eine waghalsige Idee hat: Sie sollen Computer aus der Schule klauen und verscherbeln. Der Plan scheint aufzugehen - fast. 20:15 Uhr, RTLzwei, Küss mich, Mistkerl!, Komödie Lucy (Lucy Hale) hat große Karrierepläne - doch ihr Kollege Josh (Austin Stowell) steht ihr dabei im Weg. Beide sind ehrgeizig, attraktiv und können sich auf den ersten Blick nicht ausstehen. In ihrer Verlagsfirma, die gerade fusioniert hat, kämpfen sie um denselben Chefposten. Ein Deal soll Klarheit schaffen: Wer die Beförderung nicht bekommt, kündigt. Doch im Laufe des erbitterten Konkurrenzkampfs beginnen sich die beiden plötzlich auf unerwartete Weise näherzukommen. 20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Weil sie böse sind, Krimi Rolf H. (Milan Peschel) steht mit dem Rücken zur Wand - als alleinerziehender Vater eines autistischen Jungen wächst ihm alles über den Kopf. In seiner Verzweiflung sucht er Hilfe bei der wohlhabenden Familie Staupen. Doch der Patriarch (Markus Boysen) erniedrigt ihn so sehr, dass Rolf ihn im Affekt erschlägt. In der gleichen Nacht entdeckt Balthasar Staupen (Matthias Schweighöfer) die Leiche seines Vaters und fasst einen kühlen Plan. Die Kommissare Dellwo (Jörg Schüttauf) und Sänger (Andrea Sawatzki) glauben, dass der Täter aus dem engsten Kreis stammt - doch alle haben ein Alibi. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de