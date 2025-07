TV-Tipps am Sonntag

Im Ersten hält ein Entführer das Dresdner "Tatort"-Team in Atem. In "Spider-Man: No Way Home" (ProSieben) bekommt es Peter Parker mit gefährlichen Gegnern aus anderen Universen zu tun. Außerdem legt sich Bruce Willis in "Stirb langsam 4.0" (RTL) mit Cyber-Terroristen an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Katz und Maus, Krimi Mitten in Dresden wird die Journalistin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) auf der Straße entführt. Ihr maskierter Kidnapper richtet sich per Video mit einer schockierenden Botschaft an die Polizei: Angeblich sollen 150 vermisste Kinder in einem Keller der Stadt festgehalten werden. Wenn sie nicht binnen 24 Stunden gerettet werden, soll Brigitte sterben. Die Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Vorgesetzter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) nehmen sofort die Spur auf. Als es keine Fortschritte gibt, wagt Schnabel einen öffentlichen Appell - und wird selbst zur Geisel. 20:15 Uhr, ProSieben, Spider-Man: No Way Home, Superhelden-Action Die Enthüllung seiner wahren Identität bringt Spider-Man (Tom Holland) und sein Umfeld in ernste Gefahr. Um die Dinge wieder rückgängig zu machen, bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Doch der Zauber misslingt - und plötzlich erscheinen gefährliche Gegner aus anderen Universen. Für Spider-Man beginnt ein Kampf, der ihn an seine Grenzen bringt. 20:15 Uhr, RTL, Stirb langsam 4.0, Action Terroristen planen am US-Unabhängigkeitstag einen groß angelegten Cyberangriff auf die Netzwerke aller Regierungsbehörden - doch das ist nur Tarnung. Ihr eigentliches Ziel sind geheime Finanzdaten. Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) soll den Hacker Matt Farrell (Justin Long) in Sicherheit bringen, der in die Sache verwickelt sein könnte. Es beginnt ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit. 20:15 Uhr, Sat.1, Als du mich sahst, Romanze Die 40-jährige Solène (Anne Hathaway), frisch geschieden, begleitet ihre Tochter zum Musikfestival Coachella. Dort trifft sie auf den 24-jährigen Musiker Hayes (Nicholas Galitzine), Frontmann einer erfolgreichen Boyband. Zwischen beiden knistert es sofort. Trotz aller Zweifel wegen des Altersunterschieds lassen sie sich auf eine intensive Liebesgeschichte ein - doch die Öffentlichkeit droht, ihre Zweisamkeit zu zerstören. 21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar van der Valk: Dämonen in Amsterdam, Krimireihe Bei einer spirituellen Sitzung rufen die Okkultisten Nik Delacorte (Joris Smit) und Isaak Engelhart (Steven Pacey) unter Drogeneinfluss einen finsteren Geist herbei. Kurz darauf scheint Delacorte den Verstand zu verlieren. Als seine Mitstreiter panisch die Polizei alarmieren, erwartet Kommissar Piet van der Valk (Marc Warren) ein grausamer Tatort. Delacorte liegt erstochen am Boden. Isaak ist überzeugt: Das war das Werk des Dämons Belphegor. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de