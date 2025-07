TV-Tipps am Sonntag

Der Chirurg Dr. Nice (ZDF) muss nach einem schweren Unfall einen Neuanfang machen. ProSieben zeigt den Animations-Hit "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (ProSieben). Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Leiche ohne Kopf aus der Spree geborgen.

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Hand aufs Herz, Arztserie

Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa) gilt als brillanter Chirurg - bis ein schwerer Unfall seine Hand und damit seine Laufbahn beendet. Ein Notarzteinsatz führt ihn nach Flensburg, wo ihn eine Überraschung erwartet: Tochter Lea (Maj Borchardt), von deren Existenz er nichts wusste. Doch die ist alles andere als begeistert, ihn zu sehen. Erst als ihr Freund Kai (Philipp Günsch) dringend medizinische Hilfe braucht, rückt Moritz in ein anderes Licht - und Vater und Tochter kommen sich vorsichtig näher.

20:15 Uhr, ProSieben, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Animation

Gemeinsam mit Gwen Stacy stürzt sich Miles Morales in ein neues Multiversums-Abenteuer. Dabei begegnet er zahlreichen Spider-People aus anderen Realitäten. Doch das große Wiedersehen wird bald von einer Bedrohung überschattet: Der geheimnisvolle Spot bringt das Gleichgewicht der Welten in Gefahr. Um ihn aufzuhalten, müssen sich Miles und seine neuen Mitstreiter zusammentun - doch zwischen den Helden kommt es zu Spannungen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht, Krimi

Aus der Spree wird eine enthauptete Männerleiche geborgen - die Identität des Toten ist zunächst unklar. Dann sucht eine junge Frau Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) auf: Julie Bolschakow (Bella Dayne) behauptet, Zeugin eines Mordes geworden zu sein, und bittet um Schutz. Sie kennt den Toten und erzählt, dass ihr Mann Yasha (Oleg Tikhomirov) zur Führungsspitze der russischen Mafia in Berlin gehört. Rubin beginnt zu ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, What's Love Got to Do with It?, Romanze

Dokumentarfilmerin Zoe (Lily James) ist auf der Suche nach einem frischen Thema für ihr nächstes Projekt. Da kommt ihr eine ungewöhnliche Idee: Warum nicht einmal eine andere Herangehensweise an die Partnersuche beleuchten und einen Film über eine arrangierte Hochzeit produzieren? Diese Inspiration entspringt nicht dem Zufall, denn ihr Jugendfreund Kaz (Shazad Latif) hat beschlossen, die Auswahl seiner zukünftigen Ehefrau seinen Eltern zu überlassen. Fasziniert von diesem Konzept erhält Zoe die Erlaubnis, Kaz auf diesem außergewöhnlichen Weg zu begleiten - mit einem völlig unerwarteten Resultat.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer verschlägt es nach München, wo er von seinem Gegner Hans Jörg Bachmeier gleich zu Beginn in bayerische Tracht gesteckt wird - nicht gerade zu seiner Freude. Doch damit nicht genug: In der schwarzen Box wartet eine kulinarische Herausforderung der Extraklasse auf ihn - Kalbsbries Rumohr mit Albufera-Soße, ein Gericht von Starkoch Eckart Witzigmann. In dessen ehemaligem Restaurant "Tantris DNA", unter den kritischen Augen von Chefköchin Virginie Protat, muss Tim zeigen, was er kann.