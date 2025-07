TV-Tipps am Sonntag

In "Terminator: Dark Fate" (ProSieben) bekämpfen drei Frauen eine Killermaschine aus der Zukunft. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf Hawaii und bei "Kitchen Impossible" (VOX) tritt Tim Mälzer gegen Anton Schmaus an.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action

Dani Ramos (Natalia Reyes) führt ein normales Leben, bis ein Terminator aus der Zukunft auftaucht und sie angreift. In letzter Sekunde rettet sie der Cyborg Grace (Mackenzie Davis). Gleichzeitig erhält Sarah Connor (Linda Hamilton) einen anonymen Hinweis auf den gefährlichen Rev-9 (Gabriel Luna), der Jagd auf Dani macht. Gemeinsam nehmen die drei Frauen den Kampf gegen die Bedrohung auf.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Hawaii, Urlaubsserie

Auf der Reise nach Hawaii erwartet Kapitän Burger (Sascha Hehn) und seine Crew eine besondere Herausforderung. Als Controllerin Katja Kranz (Hedi Honert) an Bord kommt, geraten Chief Purser Holger (Daniel Wiemer) und Souschef Thomas (Max Woelky) in Schwierigkeiten. Holger hatte Thomas heimlich 10.000 Euro aus der Schiffskasse geliehen, damit dieser die Operation seiner Tochter finanzieren konnte.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Anton Schmaus schickt Tim Mälzer nach Östersund in Schweden. Dort muss Mälzer zunächst handwerkliches Geschick beweisen, bevor er ein Kochbuch überreicht bekommt - ein Werk von Elaine Asp, einer Köchin aus dem Umfeld von Schmaus. Sie ist auf traditionelle Gerichte der indigenen Sami spezialisiert. Für Mälzer eine echte Herausforderung.

20:15 Uhr, RTL, Sing - Die Show deines Lebens, Animationsmusical

Buster Moon und seine Freunde wollen ihre neue Show zum Erfolg führen - doch dafür brauchen sie den legendären Rockstar Clay Calloway. Der hat sich seit Jahren zurückgezogen, doch seine Teilnahme wäre der Schlüssel zum Durchbruch. Mit aller Kraft versuchen sie, Clay zu überzeugen, sich erneut dem Rampenlicht zu stellen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Contagion, Virenthriller

Nach einer Geschäftsreise in Asien stirbt Beth Emhoff plötzlich an einem rätselhaften Virus - kurz darauf auch ihr Sohn. Ihr Ehemann Mitch (Matt Damon) wird unter Quarantäne gestellt, scheint aber immun zu sein. Während sich das Virus rasant weltweit ausbreitet, arbeiten Wissenschaftler wie Dr. Cheever (Laurence Fishburne), Dr. Mears (Kate Winslet) und Dr. Hextall (Jennifer Ehle) fieberhaft an einem Impfstoff. Die WHO entsendet Dr. Orantes (Marion Cotillard) nach Hongkong, um dem Ursprung der Seuche auf den Grund zu gehen.