TV-Tipps am Sonntag

Der Superheld "The Flash" (RTL) macht eine Zeitreise. In "Ticket ins Paradies" (Sat.1) erleben Julia Roberts und George Clooney Abenteuer auf Bali. In "Godzilla vs. Kong" (ProSieben) geraten die Urzeit-Echse und der Riesengorilla aneinander.

(eyn/spot) | 06. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"The Flash": Barry Allen (Ezra Miller) reist in der Zeit zurück. © Warner Bros. Entertainment Inc.

20:15 Uhr, RTL, The Flash, Comicaction Barry Allen (Ezra Miller), besser bekannt als The Flash, nutzt seine Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen, um die Vergangenheit zu verändern. Doch bei dem Versuch, seine Familie zu retten, bringt er unbeabsichtigt den Zeitverlauf durcheinander - und landet in einer alternativen Realität. Dort kehrt General Zod (Michael Shannon) zurück und bedroht die Menschheit - ohne dass es Superhelden gibt, die eingreifen könnten. 20:15 Uhr, Sat.1, Ticket ins Paradies, Liebesfilm Georgia (Julia Roberts) und David (George Clooney), ein geschiedenes Paar, fliegen gemeinsam nach Bali. Ihre Tochter plant, dort einen Mann zu heiraten, den sie erst seit Kurzem kennt - und das wollen die beiden unbedingt verhindern. Mit vereinten Kräften versuchen sie, die Hochzeit zu sabotieren, denn sie wissen nur zu gut, wie sehr eine Ehe schiefgehen kann. 20:15 Uhr, RTLzwei, I Feel Pretty, Komödie Renee (Amy Schumer) fühlt sich von der Welt übersehen - weder beim Dating noch im Alltag scheint sie anzukommen. Sie glaubt, ihr Aussehen sei schuld. Nach einem Unfall im Fitnessstudio verändert sich jedoch alles: Plötzlich sieht sie sich selbst mit ganz neuen Augen - und ihr Selbstbewusstsein macht sie unwiderstehlich. Doch ob dieser Zauber von Dauer ist, bleibt fraglich. 20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla vs. Kong, Action Godzilla tobt und attackiert eine Forschungseinrichtung von Apex. Das weckt den Forschergeist von Madison (Millie Bobby Brown), Bernie (Brian Tyree Henry) und Josh (Julian Dennison), die herausfinden wollen, was dahintersteckt. Apex-Boss Simmons (Eiza Gonzáles) plant, die Hohlerde zu erschließen, und setzt dafür auf die Unterstützung von Dr. Nathan Lind (Alexander Skarsgård) - und auf Monster-Gorilla Kong. Während Godzilla und Kong aufeinandertreffen, entwickelt sich im Hintergrund eine noch größere Bedrohung. 20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Antwerpen, Romanze Carolina (Maike Johanna Reuter) will ihre Großmutter Magda (Nicole Heesters) zum Geburtstag überraschen: Sie hat Magdas verschollene Freundin Judith in Antwerpen ausfindig gemacht. Doch vor Ort wohnt nun jemand anderes in Judiths Wohnung - der Handwerker Mathis (Dries De Sutter), der dort renoviert und nichts von ihr weiß. Während Magda das Schlimmste befürchtet, gibt Caro nicht auf - sie will Judith unbedingt finden.